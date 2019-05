Klares Ergebnis zu Forßmann

Viola Petersson

Eberswalde (MOZ) Das Ergebnis ist zwar nicht repräsentativ, aber relativ klar. Zwei Drittel jener Leser, die sich an der soeben beendeten MOZ-Online-Umfrage beteiligt haben, sprechen sich dafür aus, Werner Forßmann posthum die Ehrenbürgerwürde Eberswaldes zu verleihen. 17 Prozent halten die Bezeichnung einer Straße oder einen Gedenkstein für eine würdige Form der Anerkennung. 16 Prozent sind der Meinung, dass Forßmanns Leistungen bereits mit der Namensgebung fürs Krankenhaus eine entsprechende Würdigung erfahren. Insgesamt hatten 646 MOZ-Leser abgestimmt.

Zuvor hatte sich die Fraktion Bündnis Eberswalde mit einem offenen Brief an alle Stadtverordneten gewandt, um die Debatte um eine mögliche Ehrenbürgerschaft Forßmanns noch stärker in den öffentlichen Fokus zu rücken. Dies mit Blick auf ein Jubiläum: Der spektakuläre Selbstversuch zur Herzkatheterisierung liegt jetzt genau 90 Jahre zurück. Aus Sicht von Bündnis Eberswalde ein guter Anlass, den Diskussionsprozess zu forcieren und zu einer Entscheidung zu kommen.

Die Verleihung der Ehrenbürgerschaft setzt ein positives Votum der Stadtverordnetenversammlung voraus. Laut Gesetz ist eine Zwei-Drittel-Mehrheit erforderlich. Aufgrund Forßmanns politischer Haltung in der NS-Zeit gab es in den vergangenen Monaten und Jahren immer wieder Kontroversen. 1956 war der Arzt mit dem Nobelpreis für Medizin geehrt worden.