Plan für Seelow-Süd und Servicezentrum

Ingo Mikat

Ortsmarke Am Sonnabend war in ganz Brandenburg Tag der Städtebauförderung. Seelows Bürgermeister Jörg Schröder eröffnete aus dem Anlass im Foyer der ehemaligen Sparkasse eine Ausstellung. Sie zeigt, was in der Kreisstadt städtebaulich seit der Wende schon erreicht wurde und wie es weitergehen soll.

Zu den Exponaten – vorwiegend Fotos, Lagepläne und Text-Informationen – gehört eine von Jugendlichen des Christlichen Verein Junger Menschen (CVJM) im Oderbruch gestaltete Wandtafel.

Jörg Schröder erinnerte daran, dass seit 1989 mehr als 30 Millionen Euro Fördergelder und andere Formen öffentlicher Hilfen in städtebauliche Projekte der Stadt geflossen seien.

Die jüngsten Investitionen in die weitere Gestaltung des Zentrums bezifferte er auf rund 5,3 Millionen Euro. Jeder, der die Stadt nach einigen Jahren erneut besuche, bemerke die großen Veränderungen zum Guten.

Ein Kurzfilm, den Uwe Bräuning aus Manschnow im November 1992 aufgenommen hatte, verdeutlicht, was sich in der Kreisstadt seitdem getan hat. Nach einer Schilderung bereits umgesetzter und laufender Projekte, wie dem Programm "Aktive Stadt- und Ortsteilzentren" sowie "Kleinere Städte und überörtliche Zusammenarbeit" stellte Jörg Schröder zukünftige Vorhaben vor.

Er präsentierte den Bebauungsplan für ein Entwicklungsgebiet im Seelower Süden. Dort sollen auf einem Gelände von zehn Hektar Ein- und Mehrfamilienhäuser sowie Gewerbe entstehen. Allein der Bau der dafür nötigen Infrastruktur erfordere den Einsatz von rund zehn Millionen Euro. Das könne Seelow aus seinem Haushalt ohne Fördermittel nicht stemmen, so der Bürgermeister.

Zur Erschließung möglicher Finanzierungsquellen verhandele die Stadt derzeit mit der Landesregierung. Ein von der Stadtverordnetenversammlung beschlossenes Stadtentwicklungskonzept bezeichnete Schröder als ausgezeichnetes Instrument. Auf 140 Seiten sind die städtebaulichen Ziele für die nächsten Jahre fixiert.

Am Ende ging Jörg Schröder auf den Umbau des ehemaligen Kaufhauses ein: Im Dezember 2018 habe es eine baurechtliche Abnahme des Gebäudes gegeben. Probleme eines beteiligten Unternehmens führten jedoch dazu, dass einige Arbeiten im Umfeld des Hauses noch immer nicht abgeschlossen seien. Diese Aufgaben müsse die Stadt jetzt neu ausschreiben.

Seelows Bauamtsleiter Jörg Krüger stellte die Pläne zum Um- und Ausbau des ehemaligen Sparkassengebäudes vor. In der unteren Etage soll bis zum Januar 2020 ein Bürgerservicezentrum entstehen, das das Standesamt, Einwohnermelde-, Ordnungs- und Gewerbeamt der Stadt und der mit ihr kooperierenden Ämter der Region umfassen wird.