Denkmal, Campus, Plattenbauviertel

Hochinteressant: In der Stadtkirche Altlandsberg gibt Architekt Manfred Thon (l.) den Besuchern fachkundige Erläuterungen zu den umfangreichen Arbeiten während der Sanierung des Mittelschiffs. © Foto: MOZ/Gabriele Rataj

Gabriele Rataj

Altlandsberg, Strausberg (MOZ) Das Entwickeln eines kompletten Bildungsstandortes an der Brückenstraße in Rüdersdorf mit Schule und Hofgestaltung, aber auch Kita und Hort samt Außenanlagen stellt nur eine Facette von Städtebauförderung dar. Eine andere Seite dieser unmittelbaren Unterstützung einer gedeihlichen Lebensqualität sind Finanzen, die in ein lebendiges Miteinander unterschiedlichster Kulturen im Straus­berger Stadtquartier Hegermühle fließen. Mit viel Geld wird aber auch die Sanierung des ältesten Gebäudes der Stadt Altlandsberg unterstützt.

Ob Bildungscampus, Plattenbauviertel oder Feldsteinkirche – an allen diesen Plätzen konnte am Sonnabend zum bundesweiten Tag der Städtebauförderung an Führungen, Rund- und Spaziergängen teilgenommen werden, wurde Kultur geboten, gab es Gespräche mit Fachleuten und ehrenamtlichen Akteuren.

Dass sich hinter solchen Förderprojekten nichts Kurzatmiges, sondern langjährige Prozesse verbergen, dafür ist das Einzeldenkmal Stadtkirche Altlandsberg ein prägendes Beispiel. Das konnten die Besucher der Veranstaltung inmitten der Baustelle sowohl den Worten von Bürgermeister Arno Jaeschke entnehmen als auch aus dem aktuell gestalteten neuen Flyer erfahren.

In den wuchtigen Sakralbau aus dem 13. Jahrhundert sind 2004 im ersten Sanierungsabschnitt für den Kirchturm 270 000 Euro Fördermittel geflossen. In den Jahren 2008/2009 konnte wiederum mit Förderunterstützung die Außenhülle saniert und ein vollkommen neuer Dachstuhl gesetzt werden. 2017 nun ist die Innensanierung für eine Förderung genehmigt worden, mit der sich seither Archäologen, Restauratoren und Bauleute beschäftigen.

Wie kompliziert sich dieser Teil darstellt, was für unerwartete Dinge, aber auch spannende Überraschungen den Bauablauf verzögern und den Prozess verteuern, davon berichtete Architekt Manfred Thon Gästen, von denen viele über die Stiftung Zukunft Berlin den Weg nach Altlandsberg gefunden hatten.

Führung und Lesung

Sie erfuhren von Baugeschichte und mittelalterlichen Fresken-Fragmenten im Chor, von der Strahlenkranz-Madonna an der Ostwand, von vorgefundenen Grüften, bisher unbekannten Epitaphien, von den bunten Leimfarben, die um 1500 einen ganz anderen Eindruck vermittelt haben und wieder nachempfunden werden, von Wasserprob­lemen, unsicher stehenden Pfeilern, der dringend nötigen Temperierung des Gotteshauses ...

Letzteres konnte am eigenen Leibe während einer Lesung erspürt werden. Fröstelnd, aber aufmerksam lauschte das Publikum, als die Schauspielerin Birgit Berthold aus Theodor Fontanes erstem Roman "Vor dem Sturm" las, die Berliner mit lokalen Anekdoten aus der Feder des Altlandsbergers Hartmut Niedrich überraschte und Besuchern aus der näheren Umgebung das jetzt erschienene Buch zur Reihe "Nachbarn bei Nachbarn" mit Berlin-Brandenburger Begegnungen vor Ort schmackhaft machte.

Wie das uralte Feldsteinbauwerk nicht von Altlandsberg zu trennen ist, gehören zu Strausberg neben der Altstadt Plattenbauviertel. Im Wohngebiet Hegermühle trafen sich am Sonnabend Mitglieder von Quartiers­management, Mieter und Familien zu gemeinsamem Frühstück, Basteln, Waldspaziergang.