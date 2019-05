Stunde der blauen Zwerge

Oliver Voigt

Schwedt (MOZ) "Die verrückte Welt der blauen Zwerge" – so lautet der Titel des jüngsten Kindertheaterprojektes des Schwedter Theaters Stolperdraht. Knapp 70 Zuschauer sahen die deutsch-arabische Premiere des zweisprachigen Stückes der syrischen Kindertheatergruppe am Sonnabend in Schwedt im Vereinshaus "Kosmonaut".

Bilderstrecke Syrische Kinder als blaue Zwerge auf der Bühne Bilderstrecke öffnen

Denn die hierzulande besser als Schlümpfe bekannten Zwerge sind auf deutsch und arabisch textsicher. Regie führte diesmal Zakaria Qweri. Der Regisseur spielte zudem den Gargamel. Die syrische Kindertheatertruppe tritt noch einmal am 15. Mai im "Kosmonaut" auf. Anschließend folgen zwei Aufführungen in Eberswalde. Den Höhepunkt soll der Auftritt im Rahmen der 26. Brandenburger Schultheatertage Ende Juni am Theater in Schwedt bilden.

Das Stück ist eine Kooperation des Theaters Stolperdraht mit der "Tafel macht Kultur", der Schutzhütte Schwedt und den Uckermärkischen Bühnen.