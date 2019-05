"Es würde vieles anders laufen"

Dietmar Rietz

Schwedt (MOZ) Das Ziel ist klar vorgegeben: Die CDU will stärkste politische Kraft werden bei den Uckermark-Kommunalwahlen. Auch im SPD-regierten Schwedt, wo die CDU derzeit nur fünf der 32 Sitze besetzt, nicht mehr als die Linkspartei. Aber nach dem erfolgreichen Kampf um den Landratsposten scheut sie kein heißes Thema, auch kein soziales, geht auf die Bürger zu. Sie will an die Macht und schickt 15 Kandidaten ins Rennen.

Der Schwedter CDU-Fraktionsvorsitzende Thomas Büsching ließ das Freitagabend sanft beim Bürgerdialog im Mehrgenerationenhaus in Schwedt anklingen: "Würden wir regieren, vieles würde anders laufen." CDU-Kreisvorsitzender Jens Koeppen & Co. hatten dort geladen. Es kamen meist CDU-Mitglieder, darunter viele – wie etwa Reinhold Protschko, Beeke Kießling, Steffen Knauthe, Sebastian Misch – selbst Wahlkämpfer. Ungeachtet dessen wurde munter diskutiert.

Landrätin Karina Dörk profilierte sich als Wahlkampf-Zugpferd. Sie kündigte beim Thema Fachkräftemangel eine Bildungsoffensive für die Uckermark an. Anlass: "Im Durchschnitt der letzten Jahre stehen 23 Prozent der Schulabgänger am Ende der Schullaufbahn aus verschiedenen Gründen nicht für eine Berufsausbildung zur Verfügung. 11,1 Prozent der Schulabgänger verfügen über keinen Hauptschulabschluss." Das sei nicht akzeptabel, wenn die Uckermark und die Unternehmen jeden Jugendlichen brauchen. Die Landrätin meint unter Berufung auf ihren Parteifreund Hans-Otto Gerlach: "Von der Kita an dürfen wir die Bildungskette nicht abreißen lassen." CDU-Kreisvorsitzender Jens Koeppen sprach sich für eine "Berufsausbildungspflicht" aus und Sanktionen gegen jene Jugendliche, die das ablehnen. "Das kostet Steuergelder!"

Zur Sprache kamen auch die Finanznöte der Kita Schnatterenten mit der Sternstundenbetreuung, Lehrermangel und Problemkinder in der Schule sowie die aus dem Bundesverkehrswegeplan gekippte Nordumfahrung nach Polen, Holperpisten in der Stadt (Passower Chaussee) und den Ortsteilen (Blumenhagen) und auch die leidige, unendliche Geschichte der maroden, abrissreifen Brücke über die Gleise zwischen Passower Chausse und Teichmannstraße. Aber auch das künftige Bürgerzentrum in der früheren Ehm-Welk-Schule.

Die auskömmliche Finanzierung von Kindertagesstätten, auch für freie Träger, hat nach Ansicht des Schwedter SVV-Vorsitzenden, Hans-Joachim Höppner, die Gemüter der Schwedter am stärksten bewegt. Erreicht sieht er erst einen Zwischenstand, längst kein Endergebnis.

Eine Unternehmerin wollte wissen, was die Christdemokraten für die Stärkung des Wirtschaftsstandortes Schwedt tun wollen und können. Landrätin Karina Dörk weckte Hoffnung, dass bis Jahresende die Weichen für den Breitbandausbau im Kreis gestellt sind.