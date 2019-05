In die Pedale getreten

Viola Petersson

Eberswalde (MOZ) Sie kam gut gelaunt und voller Neugier nach Eberswalde. Obwohl ihre Fraktion, Bündnis 90/Grüne, am Vormittag mit dem Antrag, die Städtebauförderung künftig nachhaltig auszurichten, im Bundestag gescheitert war. Den Rucksack hatte Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt schon auf dem Rücken, als Volker Klich, Vorstand der Wohnungsgenossenschaft 1893, die Grünen-Politikerin am Freitagnachmittag am Firmensitz in Finow begrüßte. Die Fahrräder standen bereit. "Das sind die Diensträder für unsere Hausmeister", ließ Klich den Gast wissen.

Keine langen Vorreden. Nur ein paar Informationen zum Unternehmen, zum Leerstand in Eberswalde und zur neuen Strategie der Genossenschaft. Eine Strategie, in deren Mittelpunkt vor allem die Entwicklung des Brandenburgischen Viertels steht. Und genau dieses Quartier war denn auch das Ziel der kleinen Radtour.

Erster Stopp war jedoch noch in Finow, an der Ringstraße. Klich und Co. wollten der Politikerin dort an einem praktischen Beispiel das neue Grün-Pflegekonzept zeigen. Andreas Reichling, Vorstand des NABU-Kreisverbandes Barnim und seit Kurzem Mitglied der Genossenschaft, erklärte: Weniger Eingriff, "und trotzdem bekommen die Mieter mehr". Kein (oder kaum) Einsatz der Motorheckenschere, kein Formschnitt. Die Anlagen in den Wohngebieten seien schließlich nicht der Park von Sanssouci.

Sanierung soll 2019 starten

Im Brandenburgischen Viertel ging es vorbei an den beiden großen Baustellen, den Abriss-Projekten Cottbuser Straße 25-31 und Brandenburger Allee 27-35 – in die Ideenküche an der Havellandstraße 15. 30 Blöcke habe die Genossenschaft dort, erfuhr der Gast. Die komplette Sanierung einer Platte koste um die drei Millionen Euro. "Und in zehn Jahren wollen wir fertig sein", umriss Klich die ambitionierte Zielstellung. Noch in diesem Jahr soll es losgehen, mit der Havellandstraße 24-30. "Das wird unser Probehaus." Ein Finanzierungsangebot von einer Bank liege bereits vor.

Göring-Eckardt interessierte sich vor allem für die energetische Seite der Modernisierung. Nein, eine autarke, rein grüne Lösung werde es nicht geben. Das Quartier werde mit Fernwärme versorgt, aus einem Blockheizkraftwerk im Wohngebiet. Auf einigen Häusern gebe es aber schon Solaranlagen, zeigten Klich und Kollegen. Ein weiteres Problem: "Hier wird noch überwiegend mit Gas gekocht." Die Elektrokapazität in den Aufgängen reiche für gerade mal drei E-Herde.

Erster autofreier Innenhof

"Wir sind ein Wirtschaftsunternehmen", betonte der Vorstand mehrfach. Gleichwohl oder gerade auch um in Sachen Wohnumfeld zu punkten, bemühe sich die Genossenschaft um neue Lösungen. Da ist etwa von einer geplanten E-Ladestation die Rede (an der Choriner Straße) und vom ersten autofreien Innenhof die Rede. Nach 20 Jahren sei es endlich gelungen, das Blech aus einem Hof an der Choriner Straße zu verbannen. Ebenso wie in einem Hof an der Robert-Koch-Straße und an der Kantstraße, informierte Teamleiter Marko Reinhardt. "Und wie ist die Resonanz? Was sagen die Mieter?", hakte die Grünen-Politikerin nach. "Überwiegend positiv. ,Na endlich’ haben etliche gesagt", so Reinhardt.

Nach zwei Stunden, in denen Göring-Eckardt viel Beton und auch eine Menge Grün gesehen hat, schwang sie sich wieder in den Sattel.