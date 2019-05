Danke sagen mit Fontane

Ines Weber-Rath

Letschin (MOZ) Auch wenn das Motto des diesjährigen Ehrenamtsempfangs "Jugend und Bildung – die Zukunft unserer Gemeinde" lautete: Die meisten der am Freitagabend im "Haus Lichtblick" Geehrten sind nicht mehr ganz jung. Im Beisein der Kreistagsvorsitzenden Sybille Bock und von Vize-Landrat Friedemann Hanke würdigten Letschins Bürgermeister Michael Böttcher, der Vorsitzende der Gemeindevertretung Norbert Kaul und die Ortsvorsteher besonders verdiente Ehrenamtler.

Bei Dorothea Wettengel und Brunhilde Fischer aus dem Heimatverein sei es ein Lebenswerk, das Ehre verdiene, so Letschins Ortsvorsteher Manfred Neubauer über die Damen, die als Spinnerinnen in ihrer Tracht Botschafterinnen des Oderbruchs sind. Arno Pommerening ist seit 18 Jahren ein sehr aktives Mitglied des Eisenbahnvereins.

Bilderstrecke Ehrenamtsempfang in Letschin Bilderstrecke öffnen

Fernfahrer Jörg Sanne packt in seinem Heimatort Steintoch am Wochenende an, wo es nötig ist. Und Wolfgang Scheibe hat in Gieshof-Zelliner Loose die Auflösung der Feuerwehr verhindert.

Wie gut sich eine Neubürgerin in eine Dorfgemeinschaft einbringen kann, zeigt Gunhild von Blücher in Neubarnim. Sie hilft, wie auch Marieta Kriegsmann aus Kiehnwerder, vor allem älteren, nicht mobilen Nachbarn. Die Kienitzerin Heidi Radtke nimmt sich der Sorgen ihrer Mitbürger an und hält die Radwegkirche offen, während der Ortwiger Lutz Ziesak eine feste Größe bei der Vorbereitung der Dorffeste ist.

Eine Liste mit 13 Namen hatte Sophienthals Ortsbeirat zur Sonderehrung eingereicht. Es handelt sich um die Sicherheitspartner der Polizei, die seit 2015 nachts Streife laufen, wie Ortsvorsteher Botmer Mischke erinnerte. Ergebnis: Es gab seit Jahren keinen Diebstahl mehr im Dorf. Die Vertreterin von Simona Koß (MdL) übergab eine Spende für Sommerjacken an die Sicherheitspartner.

Den Freunden der Sitzinger Fachwerkkirche Karl-Heinz Sommerfeld, Manuela Bergemann, Iris Blankenfeld, Torsten Krüger und Jörg Zochert galt der Dank von Ortsvorsteherin Ines Zochert-Köhn. Die Fünf helfen, Sietzings Wahrzeichen zu erhalten.

Michael Böttcher präsentierte sodann, passend zum Fontanejahr, eine neue Form der Würdigung – die Fontane-Ehrentafel. Neben dem ehemaligen Geschäftsführer der Arbeitsinitiative Letschin Horst Müller wurde sie Schülern und Lehrern der Fontane-Schule, Elternvertreter Dirk März sowie Kita-Erzieherin Petra Steinicke zuteil.

Der Bürgermeister nutzte den Rahmen, um vor allem unter dem Aspekt der Bildungs- und Jugendarbeit in der Gemeinde Rückblick auf das Erreichte zu halten und den scheidenden Mandatsträgern zu danken, bevor er das Buffet eröffnete. Viel Beifall gab es für die Umrahmung des Empfangs durch die Letschiner Chormiezen unter Leitung von Lothar Böttcher.