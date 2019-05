Eingelöstes Versprechen

Gabriele Rataj

Fredersdorf-Vogelsdorf (MOZ) Vor wenigen Tagen ist der Rollrasen gekommen. Nun ist der Außenbereich der Kita "Wiesenkrümel" in Fredersdorf-Nord nahezu komplett. Wie versprochen, ist dort am Sonnabend das auf den Frühling verschobene Einweihungsfest gefeiert worden und die "Wiesenkrümel" nahmen das von viel Grün und schlanken Bäumen eingerahmte Terrain in Besitz.

Hüpfburg und Bastelspaß, ein gesundes Bufett der Eltern, das Kinderherzen höher schlagen ließ, ein Eröffnungsprogramm mit tanzenden Vertretern des Eggersdorfer Carnevalclubs und Mariechen Lara sowie Reifen-Balance-Kunst auf dem Einrad von Isabelle und Timea passten zum strahlenden Sonnenschein.

Träger hält fast 300 Plätze vor

Ronny Schramm, Geschäftsführer des Freien Trägers Kinderland Krümelbude gGmbH, der inzwischen fast 300 Kitaplätze im Ort verantwortet, strahlte ebenfalls. Er erinnerte zur Begrüßung vor dem Haus noch einmal an die Vorgeschichte des mittlerweile dritten Krümelbude-Neubaus, der im Januar – "fast wie er geplant" – eröffnet werden konnte: in kürzester "Bauzeit von dreieinhalb Monaten und ohne Baumängel", wie freudig betonte.

Dank richtete er an die Gemeinde, die sich mit einer Mil­lion Euro an der 1,5-Millionen-Euro-Gesamtinvestition beteiligt hat, und nunmehr weitgehend den Bedarf an Kita-Plätzen aus dem eigenen Ort abdecken kann.

Für Gemeindevertretervorsitzende Regina Boßdorf Anlass, nicht nur die mittlerweile zwölfjährige Erfolgsgeschichte des einst in Elterninitiative gegründeten Krümelbude-Vereins zu würdigen. Sie verglich die Pro-Kopf-Verschuldung der Gemeinde mit der eines Ortes nahe Bremen, die ein 200-Euro-Plus je Einwohner aufzuweisen hat. Diese könne aber den Bedarf an Kitaplätzen nicht abdecken. Da sei ihr eine Pro-Kopf-Verschuldung im Minus-Bereich lieber, wenn Eltern dafür die Betreuung ihrer Kinder sichern könnten.

Betreuungswunsch erfüllbar

Zu jeder Zeit allen Eltern, die es möchten, einen betreuten Platz für ihr Kind zu geben, ist der Anspruch in der Kommune. Nicht immer in der Wunsch-Kita, aber zusammen mit den Tagesmüttern im Ort sei das gegenwärtig möglich, überschlug Bürgermeister Thomas Krieger (CDU). Die Gemeinde allein habe das indes nicht stemmen können.

Nach etwa 30 Kindern beim Start im Januar werden derzeit inzwischen 53 in der Wiesenkrümel-Einrichtung, die eine Kapazität von 70 Plätzen hat, betreut, darunter 20 im Nest-Bereich unter drei Jahren. "Wir müssen ja nach oben wachsen können", erklärte Ronny Schramm, um auch die Nächsten aufnehmen zu können. Dazu kommt das Angebot für 20 sogenannte Lücke-Kinder – Zehn- bis 15-Jährige – im K 3, dem Kinder Klub Krümelbude.

Nicht unerwähnt ließ der Bürgermeister das Streiten von Anliegern und Bürgern für den Wäldchen-Erhalt und Ängste vor zugeparkten Straßen. An "einem Tag im Jahr", sei das sicher so, gestand Thomas Krieger zu, doch das sollte für die Kinder des Ortes und ihre Zukunft möglich sein.

18 Parkplätze sind auf dem Kita-Gelände angesiedelt und werden morgens und nachmittags gestaffelt angefahren. Sie schließen den Grün- und Naturbereich im rückwärtigen Bereich der Einrichtung nicht aus. Mit der ganzen Atmosphäre, Träger, pädagogischer Arbeit, bestätigen z. B. die Familien Klein und Lange, seien sie "sehr zufrieden".