Anja Hamm

Rheinsberg (MOZ) Unerlaubt haben Unbekannte vier Kanister mit Altöl an einer Straße entsorgt, wie die Polizei am Sonntagabend mitteilte. Die Beamten fanden die Behälter nach dem Hinweis eines Zeugen an der L15 zwischen Charlottenau und Rheinsberg.

Insgesamt handele es sich um 80 Liter Altöl, teilte die Polizei mit. Die Beamten stellten die Kanister sicher, um zu verhindern, dass das Altöl in die Umwelt gelangt. Außerdem fertigten sie eine Strafanzeige an. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.