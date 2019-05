Vom Hörsaal in die Stadtpolitik

Christopher Braemer

Frankfurt (MOZ) Hände schütteln, Flyer verteilen, Veranstaltungen organisieren – im Endspurt zur Kommunalwahl haben sie gut zu tun. Dass die Studierenden es auch ernst mit der Politik meinen, wird beim Gespräch mit Daniel Sadecki (parteiloser Kandidat, CDU), Stefan Kunath (Die Linke) und Carolin Zernick (FDP) deutlich. Aber warum kandidieren Studenten für die Stadtverordnetenversammlung?

"Ich habe keine großen politischen Ambitionen, ich will einfach nur Frankfurt zum Guten verändern und frische Ideen einbringen", sagt Daniel Sadecki. Der 24-Jährige ist vor fünf Jahren aus Berlin an die Oder gezogen. Er studiert Internationale Betriebswirtschaftslehre an der Viadrina, jobt nebenher als Werkstudent im Internationalen Büro der Uni. Auf dem Wahlplakat in der Innenstadt steht er (Listenplatz 10) zwischen Wolfgang Behrens und Ralf Beckmann. Das brachte ihm schon mal den einen oder anderen Scherz aber auch Respekt von Kommilitonen ein.

Der gebürtige Berliner in blauem Hemd macht einen bodenständigen Eindruck. Neben dem Uni-Alltag engagiert er sich bei der Leo-Jugendorganisation des Lions Clubs und beim Verein Miteinander Wohnen, sammelt, wie am vergangenen Sonnabend Müll auf dem Ziegenwerder und einmal im Jahr Lebensmittel für die Tafel. Mit Parteien hat der junge Mann bislang nicht so viel am Hut. Doch vor der Wahl kamen mehrere auf den engagierten jungen Mann zu, um ihn für die Wahl zu gewinnen. Er hat geschaut, was am besten zu ihm passt und sich für die CDU entschieden. "Ich will ein Frankfurt für Jung und Alt, mit barrierefreien Gehwegen, gut bezahlten Jobs und einer guten Anbindung nach Berlin", sagt Daniel Sadecki. Falls er gewählt werden sollte, will er sich auch dafür einsetzen, dass das Europaministerium von Potsdam in die Oderstadt geholt wird und die Große Scharrnstraße zur Europastraße wird. Und: Er ärgert sich über Vandalismus auf dem Campus und in der ganzen Stadt. Daniel Sadecki plädiert für mehr Videoüberwachung. Er verweist auf gute Erfahrungen damit in Polen, aus dem seine Eltern kommen.

Jung und Alt zusammenbringen

"Ich will dass mehr junge Leute in die Stadt kommen, dass die alten Frankfurter nicht so alleine sind", meint Stefan Kunath (Listenplatz 6). Er will die Wendekinder, mit denen er Kontakt hält, zurückholen. Es mangele an jungen Politikern in Frankfurt. Der Altersdurchschnitt der 181 Kandidaten für die SVV liegt bei 50 Jahren. Die Mitglieder der aktuellen Stadtverordnetenversammlung sind im Schnitt 57 Jahre alt. Das wollen Stefan Kunath, Daniel Sadecki und Carolin Zernick ändern. "Die Stimmung in der Stadt ist seit der Wahl von René Wilke im Aufbruch", sagt Stefan Kunath über den mit 34 Jahren jüngsten Brandenburger Oberbürgermeister. Der 29jährige Promotionsstudent will in Zukunft den in die Jahre gekommenen Kreisverband der Linken stärken. "Die ältere Generation tickt ein wenig anders, aber das Ziel ist es, das in Frankfurt zusammenzubringen", sagt der Gründer eines Osteuropa-Magazins. Dann redet er über Frankfurt, seine Kindheit in Neuberesinchen und die Zeit in der Jugendgruppe der Linken mit René Wilke. "Von damals ist keiner mehr in Frankfurt, die meisten zog es nach Berlin oder Dresden", so Kunath.

Anreize für Jugend und Familien

Dem Weggang von jungen Menschen will Stefan Kunath entgegensteuern, für preiswerte Wohnungen kämpfen und Perspektive für junge Familien schaffen. Zu wenig Kita-Plätze, Fachkräftemangel in der Pflege und unsanierte Spielplätze – die 28jährige Carolin Zernick (Listenplatz 2) kennt die Probleme ihrer Stadt. Sie steht kurz vor dem Abschluss in Verwaltung und Recht an der Technischen Hochschule Wildau. Die Booßenerin hat Lebenserfahrung: Die zweifache Mutter ist alleinerziehend, hat ein Praktikum im Frankfurter Sozialamt und in der Berliner Senatsverwaltung für Finanzen absolviert.

Gibt es da noch Zeit für Kommunalpolitik? "Meine Kinder sind aus dem Gröbsten raus und Familie sowie Freunde unterstützen mich tatkräftig", sagt Carolin Zernick. Ihre Kinder sind neun und fünf Jahre alt. Die Digitalisierung der Stadtverwaltung, saubere Spielplätze und kostenlose Kitaplätze für Familien nennt sie als ihre obersten Ziele.

Auch wenn es bei der Wahl für die drei Studenten knapp werden könnte. Sie wollen hier bleiben und sehen auch für sich eine Perspektive in der Stadt.