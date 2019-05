Brunnen begeistert Besucher

Nadja Voigt und Anett Zimmermann

Bad Freienwalde/Wriezen (MOZ) Vor allem der Blick in die sonst nicht zugängliche Landratsvilla war es, der die Besucher des Tages der Städtebauförderung so zahlreich zur Führung durch die Kurstadt lockte. Mit dabei waren Tourismus-Chefin Ilka Krüger sowie Historiker Reinhard Schmook und Jan Oehler, Projektleiter von der DSK (Deutsche Stadt und Grundstücksentwicklungsgesellschaft), als Stadtführer sowie Bürgermeister Ralf Lehmann (CDU) und neugierige Bürger.

Über den Rosmarinberg ging es durch den mittelalterlichen Stadtkern, wo allein in den Straßenbau eine Million Euro floss. Insgesamt sind bis Ende 2018 über 31 Millionen Euro in die Innenstadt geflossen. Mittel, die Bund, Land und Stadt bereitgestellt haben. Deutliche Worte fielen am Schloss Freienwalde, für das gerade sechs Bewerber aufgefordert wurden, detaillierte Konzepte und Finanzierungspläne vorzulegen, was die Beteiligung des Landkreises in der Vergangenheit anging. "Das Interesse hielt sich bisher in Grenzen", urteilte Jan Oehler. Denn er halte es für entbehrlich, ergänzte Reinhard Schmook. Die nun eingereichten Konzepte, um das Schloss künftig zu bewirtschaften, seien sehr unterschiedlich, so Oehler.

Um handeln zu können, falls die Ausschreibung als Hotelstandort der Heiligen Hallen nicht von Erfolg gekrönt ist, hat die Stadt die alte lange leerstehende Landratsvilla erworben. Dort hinein konnten die Besucher am Sonnabend – und staunten vor allem über den an das frühere Dienstzimmer des Landrats angrenzenden Raum, in dem ein Brunnen alle Blicke auf sich zog und die Besucher zu erheiternden Spekulationen über Sinn und Nutzen veranlasste.

In Wriezen startete Bürgermeister Karsten Ilm (CDU) mit etwa 20 Interessierten den Rundgang, dem sich dann auch noch weitere anschlossen. Unterstützt wurde er bei seinen Erläuterungen unter anderem durch Michaela Hytra, Fachbereichsleiterin Bau- und Ordnungsbehördliche Verwaltung, die alte Aufnahmen dabei hatte. Darauf wurde zwischendurch immer wieder gern ein Blick geworfen. Marc Davis von der DSK stand ebenfalls für Fragen zur Verfügung und hinterließ den Frauen des Plauderstübchens ein Bild von der Wriezener Altstadt vor 1945. In die Einrichtung, die wie der Kita-Neubau in Lüdersdorf zum Tag der offenen Tür eingeladen hatte, waren ebenfalls Mittel aus der Städtebauförderung geflossen. Nach einem kurzen Abstecher in den Altkiez, in den 1990er-Jahren der Ursprung für das spätere Sanierungsgebiet inklusive Innenstadt, stand die kurz vor dem Bauabschluss stehende Wilhelmstraße 2 mit altersgerechten Wohnungen zur Besichtigung offen. Auch die Besichtigung der Marienkirche mit dem Archäologen Gregor Döhner am Nachmittag wurde gern angenommen. Für Wriezen war es die erste Teilnahme am Tag der Städtebauförderung.