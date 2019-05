Die Linken haben zwölf Kandidaten

Janet Neiser

Eisenhüttenstadt (MOZ) Sechs Parteien, eine Bürgervereinigung sowie ein Einzelkandidat treten bei der Kommunalwahl am 26. Mai für die Stadtverordnetenversammlung (SVV) Eisenhüttenstadt an. Die Linken haben dabei die zweitgrößte Anzahl an Kandidaten hinter der SPD, nämlich 12. Bei der Kommunalwahl 2014 waren es 15 Kandidaten.

Zu finden sein, werden folgende Namen: Jörg Mernitz (Jahrgang 1961, Ingenieur), Heidemarie Wiechmann (1955, Erzieherin), Gabriele Krasert (1952, Rentnerin), Mirko Böhnisch (1969, Metallurge), Madeleine Werner (1972, Sozialarbeiterin), David Manietta (1983, Erzieher), Diana Makarow (1969, Elektronikfacharbeiterin), Dietmar Brauer (1961, Polizeibeamter), Marianne Grund (1958, Einzelhandelskauffrau). Ralf Benkenstein (1955, Betriebswirt), Mathias Schaller (1984, Feuerwehrmann) sowie Klaus-Dieter Stöckmann (1953, Diplomingenieur).

Jörg Mernitz, Heidemarie Wiechmann, Dietmar Brauer, Ralf Benkenstein und Mathias Schaller sind bereits Stadtverordnete und gehören zur achtköpfigen Fraktion der Partei Die Linke. Diese ist damit die zweitstärkste in der SVV hinter der SPD. Manch langjähriges Mitglieder wie Friedrich Schmidt tritt nicht mehr an. Auch Mario Winkel, der stellvertretender Vorsitzender der SVV ist, steht nicht zur Wahl.