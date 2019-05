Drei Einbrüche in einer Nacht

MOZ

Steinhöfel (MOZ) Einbrecher haben in der Gemeinde Steinhöfel ihr Unwesen getrieben. Gleich drei Einbrüche wurden der Polizei am Freitagmorgen gemeldet.

Beim ersten Objekt, einem Gebäude des Fußballvereins im Heuweg, stellte eine Mitarbeiterin gegen sieben Uhr fest, dass Unbekannte ein Fenster aufgehebelt hatten und dadurch ins Gebäude gelangt waren. Die Innenräume waren durchsucht und Spirituosen sowie mehrere Schlüssel aus einem Schlüsselkasten entwendet worden. Mit den erbeuteten Schlüsseln verschafften sich die Täter dann Zutritt zu weiteren Gebäuden und Containern auf dem Vereinsgelände. Die genaue Schadenshöhe stand zunächst noch nicht fest.

Auch der Gartenverein Land Kunst Leben e.V. wurde Opfer von Einbrecher. Hier kletterten die Täter über eine Außenmauer in der Straße der Freundschaft/Ecke Berkerbrücker Weg. Aus einem Mitarbeiterschrank stahlen der oder die Täter anschließend eine Blechdose mit 80 Euro Bargeld.

Die dritte Einbruchsmeldung erfolgte gegen 10 Uhr aus der Gärtnerei Am Schloßweg. Dort drückten die Einbrecher in der Zeit zwischen Donnerstag, 20 Uhr, bis zur Entdeckung am Freitag das Fenster eines Lagers auf. Aus diesem wurden drei Motorsägen der Marke Huspvarna entwendet. Die Schadenshöhe wird auf 2500 Euro geschätzt. In allen drei Fällen sicherten Spezialisten der Kriminaltechnik Spuren, die Ermittlungen laufen.