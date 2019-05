Klöckner will Kontrollen effizienter machen

Mathias Puddig

Berlin (MOZ) Wird es künftig weniger Lebensmittelkontrollen geben? Das befürchtet die Verbraucherschutzorganisation Foodwatch und beruft sich dabei auf einen Referentenentwurf aus dem Bundesernährungsministerium.

Der Entwurf einer Verwaltungsvorschrift soll im Dezember verabschiedet werden und sieht vor, die die Zahl der Pflichtkontrollen zu senken. Derzeit können vielerorts nicht so viele Kontrollen durchgeführt werden wie vorgeschrieben, weil den Gesundheits- und Verbraucherschutzämtern das Personal fehlt.

Das Ministerium von Julia Klöckner (CDU) will dem entgegenwirken, indem vorhandenes Personal besser eingesetzt wird. Die Erfahrung habe gezeigt, dass die vorhandenen Ressourcen besser eingesetzt werden können, heißt es aus dem Ministerium. Es mache wenig Sinn, einen guten Betrieb ständig in kurzen Intervallen zu kontrollieren.

Foodwatch befürchtet, dass die Kontrollen geschwächt werden und das Risiko für die Verbraucher wächst. "Diese aberwitzigen Pläne müssen schleunigst in die Schublade gepackt und dauerhaft weggeschlossen werden", sagte Geschäftsführer Martin Rücker. "Wenn es an Personal mangelt, wäre die naheliegende Lösung doch, mehr Personal in den Ämtern einzustellen – stattdessen will Frau Klöckner nun die Kontrollhäufigkeit dem Personalmangel anpassen."

Auch Klaus Müller, Vorsitzender des Verbraucherzentrale Bundesverbandes, warnte vor einer Verringerung der Kontrollen: "Weniger Sicherheit ist weder im Interesse der Verbraucher noch der Unternehmen." Dabei bestreitet das Ministerium, dass dies geplant ist: "Die Aussage, Bundesministerin Klöckner plane eine Schwächung der Lebensmittel-Überwachung, ist eine Verdrehung der Tatsachen."