Eine Chance, ein Tor in Halbzeit 1

Uwe Zühlsdorf

Frankfurt (Oder) Mit dem Auswärtssieg über den Brandenburgliga-Neuling BSC Preußen Blankenfelde/Mahlow gehört der 1. FC Frankfurt als Tabellendritter zu einem Trio mit 51 Punkten.

Der Sekundenzeiger hatte noch keine zwei Umdrehungen vollendet, da führten die Fußballer aus der Oderstadt bereits. Nach Zuspiel von John-Lukas Sauer drehte sich Eryk Kryjak einmal um seinen Gegenspieler herum und vollendete aus halblinker Position mit links ins lange Eck. "Wo hat er denn den ausgepackt!", entfuhr es einem der anwesenden Frankfurter Fans.

Sicherheit verlieh dieser Treffer den Gästen aber nicht. Bis zum Pausenpfiff sollte dies sogar die einzige klare Torchance bleiben. Statt nachzusetzen, agierten die Frankfurter recht lethargisch, leisteten sich bereits in der eigenen Hälfte viele einfache Ballverluste. So zum Beispiel Torhüter Damian Schobert, der die Kugel gegen Jean-Marc Soine verlor und Glück hatte, dass dieser am leeren Tor vorbeischoss (26.). Zu diesem Zeitpunkt hätten die Gastgeber sogar schon führen können, doch erst köpfte André Blazynski drüber (7.) und dann scheiterte Onur Bas an Angelo Marcel Müller (9.). Auch später hatten die Oderstädter Glück, als Ronny Abdallah nach zu kurzem Rückpass von Erik Huwe zwar am Torhüter vorbei war, aber zu weit nach außen abgedrängt wurde (30.).

Eingewechselter Aniol trifft

Auch in den ersten Minuten der zweiten Halbzeit bot sich noch das gleiche Bild. Schobert musste gegen Abdallah retten (51.) und war fein raus, weil mit Soine ein Mitspieler des Gegners unfreiwillig einen Einschlag verhinderte (56.).

Nach rund einer Stunde Spielzeit änderte sich das Bild völlig. Innerhalb von nur zwei Minuten scheiterten mit Sauer, Paul Peschke und Huwe gleich drei Spieler am gegnerischen Keeper Duncan Michalak (67.). Routinier Artur Aniol war es schließlich vorbehalten, nur Sekunden nach seiner Einwechslung per Kopf mit seiner ersten Ballberührung die Entscheidung herbeizuführen (75.). In der Folgezeit verpassten die Oderstädter gegen die nun die Räume öffnenden Gastgeber einen höheren Sieg.

"Es war heute eine unserer schwächsten Leistungen", befand nach dem Abpfiff der sportliche Leiter des 1. FCF, Axel Geisler. Ebenso sah es Trainer Jan Mutschler. "Die Raumaufteilung hat nicht gestimmt. Die Abstände zwischen den Mannschaftsteilen war viel zu groß."