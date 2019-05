Ein Band-Contest mit Potential

Sophie Schade

Kremmen (MOZ) Lag es an der musikalischen Mischung, am Termin? Immerhin feierten einige Familien am Sonnabend Jugendweihe. Das Rätsel um die ehrlicherweise dünn besetzten Zuschauerbänke auf dem Bandcontest in der Stadtparkhalle war groß.

Ortsvorsteher Eckhard Koop (parteilos) und seine Kollegen hatten sich nach der erfolgreichen Wiederbelebung des Neptunfestes vorgenommen, etwas für die Vielfalt in Kremmens Musikszene zu tun. Lokalen Bands eine Plattform bieten und den Musikern die Chance geben, sich untereinander besser zu vernetzen. Das potenzielle Publikum tat sich seinerseits schwer damit, dieses Angebot anzunehmen. Auch eine halbe Stunde nach dem Beginn ließen sich nur rund 90 Zuschauer zählen. Platz wäre für mindestens dreimal so viele gewesen.

Was die Öffentlichkeitsarbeit betrifft, macht sich Koop keinen Vorwurf. "Wir haben werbetechnisch alles gemacht, was möglich war. In allen Ortsteilen hängen Plakate." Das Kremmener Publikum sei ein schwieriges. Veranstaltungen müssten sich erst etablieren. Die Bands waren in jedem Fall da, sodass der Wettbewerb auch vor kleinem Publikum seinen Lauf nahm. Den Anfang machten die Hospital Creatures mit Coversongs – ein wilder Ritt quer durch die Genres. Denise, Vivien, Sadie und Erik sitzen an einem Tisch fast vor der Bühne. "Ich kenne den Sänger der Band sehr gut und bin als moralische Unterstützung dabei. Die erste Band hat es am schwersten", sagt Erik. Ein weiterer Höhepunkt für die Truppe: der Auftritt von J.O.E. & the Booze. Die vier Freunde sind sich sicher: Im nächsten Jahr kommen mehr Besucher.

Jannik und Ulf bewiesen: Mit Akustikgitarre und rauchiger Stimme lassen selbst geschriebene und gecoverte Balladen das Publikum in eigenen Gefühlswelten schwelgen. Das Kontrastprogramm bot Ziethen. Die Band aus Groß-Ziethen hat sich mit Haut und Haaren dem Heavy Metal verschrieben.

Trotz Bandcontest: Einen Gewinner gab es nicht. Alle Musiker gingen als Sieger nach Hause. Das beschlossen Bands und Organisatoren einmütig.