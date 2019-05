Von Pipelines und Wracks

Larissa Benz

Beeskow (MOZ) Es sind beeindruckende Bilder von riesigen Wracks, die der Unterwasserarchäologe Jens Auer am Freitag auf der Burg Beeskow zeigte. Auer ist in seinem Job beim Landesamt für Kultur und Denkmalpflege in Mecklenburg-Vorpommern mit sogenannten Verursachergrabungen beschäftigt. Diese werden ausgeführt, wenn ein Bauherr etwa eine Pipeline oder Seekabel in einem Gewässer plant.

"Gerade im Küstenbereich passieren in Mecklenburg-Vorpommern viele solcher Bauvorhaben", sagt Jens Auer. Generell wisse man nur wenig darüber, welche archäologischen Schätze sich auf Seegrund befinden. In seiner Präsentation stellt der Archäologe verschiedene Verfahren vor, wie etwa Schiffwracks geortet werden können. "Die riesigen Flächen dieser Bauvorhaben können nicht alle betaucht werden", sagt er. Mithilfe eines Fächersonars, das fächerartig Schallwellen misst, können laut Auer 3-D-Modelle von Funden erstellt werden.

Auch seismische Messungen werden angewendet, um die Bodenschichten zu untersuchen. "Man muss schon einige Erfahrung haben, um diese Daten dann auszuwerten", betont Auer. Beispielhaft zeigt er in seinem Vortrag dann ein 3-D-Abbild eines Kriegsschiffs aus dem 18. Jahrhundert.

Nach der Ortung werden dann ausgewählte Punkte durch Taucher begutachtet. "In den meisten Fällen werden die Funde an Ort gelassen und um sie eine Art Schutzzone angeordnet" so Auer. Ist dies nicht möglich, würden die Wracks entfernt und an anderer Stelle wieder versenkt. Bei spektakulären Funden, die etwa wichtige Einblicke in den lokalen historischen Schiffsbau geben, würden diese "selbstverständlich" nicht wieder versenkt.

Der öffentliche Vortrag war der Auftakt zur 27. Fachtagung der Archäologischen Gesellschaft Berlin Brandenburg, die am Wochenende zum ersten Mal auf der Burg Beeskow stattfand.