Ehre für die Opfer von Ketschendorf

MOZ

Fürstenwalde (MOZ) Bedrückend war die Atmosphäre am Sonnabendmittag, als sich um die 80 Frauen und Männer "den Opfern zum Gedenken und den Lebenden zur Mahnung" an der Erinnerungsstätte für das sowjetische Internierungslager Ketschendorf versammelt hatten. Vor allem, als Eckhard Fichtmüller von der Interessengruppe Zeitzeugen zu Wort kommen ließ: Fritz Schneider aus Lübben, der mit acht Jugendlichen ins Lager gekommen war, von denen nur drei überlebt hatten. René Goldmann aus Postdam, der seinen Opa ehrte – ein Vater von zehn Kindern, der das Lager nicht lebend verließ. Solche Schilderungen seien eindrucksvoller als Zahlen und Fakten, hatte Fichtmüller eingangs gesagt. Sie sind etwas, was bewegt. In Ketzschendorf sind zwischen 1945 und 1947 mehr als 4700 Menschen ums Leben gekommen, bis zu 200 ruhen noch in der Erde unter der Gedenkstätte. Den Opfern wurde zum 30. Mal gedacht.