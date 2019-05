MOZ

Beeskow (MOZ) Bereits zum 12. Mal werden im Landkreis Oder-Spree besondere Gärten für Besucher geöffnet. In der Region sind die Gärten der Familien Gottschall (Siedlung 23 a) und Frömming (Siedlung 23 c) in Ranzig beteiligt. Der erste Termin in diesem Jahr ist der 26. Mai. Von 10 bis 17 Uhr zeigt Gabriele Gottschall Kunsthandwerk für den Garten. Dagmar Frömming präsentiert Besuchern einen Ziergarten und ein Alpinum mit Alpen- und Bergpflanzen.