Oldtimer-Einfahrt zur Eröffnung

Bernhard Schwiete

Bad Saarow (MOZ) Die Oldtimerrallye Saarow Classics ist bei ihrer fünften Auflage am Sonnabend an einem neuen Zielort zu Ende gegangen. Die Autos steuerten in diesem Jahr nicht die Seestraße an, sondern fuhren am Badestrand Cecilienpark vor.

Das hatte einen Hintergrund: Die Firma Artprojekt, die den Strand seit drei Jahren bewirtschaftet, eröffnete dort zum ersten Mal ihr neues Restaurant "Freilich am See" mit bayerischer Küche. Das ehemalige "Drei Stuben" wurde umgebaut. Aus früherer Bowlingbahn wurde eine "Eventhalle" für bis zu 200 Personen. "Dort können künftig auch Hochzeitsfeiern stattfinden", sagte Unternehmenssprecherin Daniela Hoffmann-Hofmann.

Bereits ab dem Nachmittag gab es am Sonnabend ein Rahmenprogramm mit Angeboten für Kinder, außerdem präsentierten die Luxusauto-Hersteller Bentley und Rolls Royce Neufahrzeuge und Oldtimer. Am späten Nachmittag rückten dann die ersten Rallye-Teilnehmer an, am Abend folgte die Siegerehrung.