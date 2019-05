Am Ende ein Fontanebier

Anke Beißer

Fürstenwalde/Hasenfelde/Briesen (MOZHenriette BrendlerLisa Ludwig) Die endgültigen Besucherzahlen lägen zwar noch nicht vor, hat Guido Strohfeld, Leiter des Fürstenwalder Museums und Chef-Organisator der Langen Nacht der Museen, am Sonntag auf Nachfrage gesagt, "Soweit ich bisher gehört habe, wurde das Angebot jedoch wieder gut genutzt." Selbst der anfängliche Regen – "wie im Vorjahr sehr ärgerlich" – habe keine großen Auswirkungen gehabt.

Bereits um 16.45 Uhr, eine Viertelstunde bevor der erste Bus in Richtung Umland losfuhr, warteten gut 20 Leute in der Reinheimer Straße auf den Shuttle. Zu ihnen gehörten Christine Sperfeldt und Christine Haase, die trotz langem Arbeitstag unbedingt das Schloss in Heinersdorf besuchen und den Abend im Brauereimuseum ausklingen lassen wollten.

Ihr Plan, zumindest das Ende, hatten sie mit vielen Besuchern gemeinsam. Wie Braumeister Oliver Wittkopf bilanzierte, schauten 206 Gäste im Brauereimuseum vorbei. "Viele kamen mit dem letzten Bus. Gegen halb 1 hab ich die letzte Runde eingeläutet."

Hasenfelde: Bunte Papierschmetterlinge mit Fontane-Zitaten begrüßten die Besucher am Tor zur Hasenfelder Kirche. Am Eingang des Gotteshauses standen Mitglieder des Vereins "Kulturkirche Hasenfelde" bereit und führten die Gäste durch den vor zwei Jahren frisch renovierten Innenraum, zeigten die Orgel und den Turm. Wer wollte, konnte ein Gebot auf ein Fontane-Gemälde der Berliner Künstlerin Renate Köhler abgeben. "Wenn wir einen Käufer finden, soll das Geld dem Turm zugutekommen", erklärt Vereinsvorsitzende Hannegret Richter.

Im Vorraum gab es außerdem frisch zubereitete Gerichte aus Fontanes Zeiten wie Porreesuppe und Pumpernickeldessert. "Ich bin zwar Stammgast bei der Museumsnacht, war aber noch nie in Hasenfelde", so Christine Velty aus Fürstenwalde. Das Angebot gefalle ihr, der Verein habe alles sehr schön vorbereitet.

Briesen: Eine Sonderausstellung historischer Akt- und Erotikfotografie lockte zahlreiche Gäste in die Heimatstube Briesen. Über 200 Bilder zeigten den historischen Wandel der Art und Weise, wie Nacktheit in den verschiedenen Epochen dargestellt wurde.

"Unsere Ausstellung hat keinen Bezug zu Fontane, da er in Briesen nie Halt machte", erklärte Ortschronist Ralf Kramarczyk. Abwechselnd mit seinen Kollegen führte er die Besucher durch die neugestalteten Räumlichkeiten. Der Kiosk der Heimatstube sorgte derweil mit Bockwürsten und Mai-Bowle für das leibliche Wohl.

Neugierig betraten Ilona und Dieter Gieseler die Ausstellung. Die beiden Briesener waren bereits vor zwei Jahren auf der Tour durch Fürstenwalde und Umgebung: "Wir waren sehr gespannt, was uns hier erwartet", erzählte die 59-Jährige. Fasziniert von den unterschiedlichen Darstellungsformen betonten sie die Einzigartigkeit der Ausstellung.

Insgesamt 113 Museumsbegeisterte besuchten an diesem Abend die Sonderausstellung, die auch noch zwei weitere Wochen in der Heimatstube besichtigt werden kann.