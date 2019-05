Müll aus dem Wald geholt

Janet Neiser

Eisenhüttenstadt (MOZ) Nach nicht mal einer Stunde ist der Container nahezu voll: Reifen, ein Bett, Teppiche, Dosen, Glasscheiben, eine Satellitenschüssel, Flaschen, riesige, teilweise schon mit Moos bewachsene Bretter. Und das ist nur ein Auszug von dem, was sich bis Sonnabend in einem Waldstück zwischen Unterschleuse und Inselhalle befand. Wie lange der Müll dort schon lag? Das lässt sich nicht sagen. Angesichts des Zustands vieler Dinge wohl eine kleine Ewigkeit. "Wir haben sogar Spritzen gefunden", erzählt Frank Balzer. Der Eisenhüttenstädter Bürgermeister hat sich in seine Arbeitskluft geschmissen, Handschuhe übergestülpt und packt mit an beim Frühjahrsputz. Etwa 25.bis 30 Leute sind dem Aufruf des Rathauses gefolgt.

"Wir haben gedacht, wir – also, die Brandenburger Borussen – engagieren uns mal für unsere Stadt." So begründet Stefan Leiner seine Teilnahme und die anderer BVB-Fans. Und letztlich vergeht so auch die Zeit schneller bis zum vorletzten Bundesliga-Auftritt der Schwarz-Gelben in dieser Saison.

Zunächst hieß es ja, man wolle im Bereich des alten Stadions hinter der Inselhalle sauber machen. Doch dort hatten Wildschweine bereits ganze Arbeit geleistet und alles umgegraben. Keine Chance, dort mit Muskelkraft an diesem Tag irgendetwas in Ordnung zu bringen. Also konzentrieren sich alle auf die Waldbereiche. Was da zum Vorschein kommt und im Container landet, lässt viele den Kopf schütteln.

Warum man sich überhaupt für dieses Areal entschieden hat, um zum diesjährigen Frühjahrsputz einzuladen, erklärt Frank Balzer so: "Wir haben geschaut, wo man perspektivisch etwas machen kann." Die Fläche hinter der Inselhalle wurde vor etwa zehn Jahren das letzte Mal offiziell genutzt, damals für ein Camp der Jugendfeuerwehr.

Stärkung gibt’s vom Grill

Handschuhe hat auch Madlen Klinger an. Sie versucht mit anderen Schmierereien an der Fassade der Inselhalle zu entfernen. Eine mühevolle, nicht überall von Erfolg gekrönte Arbeit. "Schade, dass nicht noch mehr Menschen gekommen sind", findet sie. Sie habe von der Aktion gelesen und sich gesagt: "Ich möchte doch, dass die Stadt schön ist."

Nach etwa einer Stunde kommen weitere Freiwillige vorbei, helfen beim Putzen oder sammeln Müll ein. Glasscherben, Sektflaschen, Klopapier – all das liegt dort, wo vor Jahrzehnten Kinder fröhlich den Berg hinunter rodelten. Michael Reichl, Fachbereichsleiter Stadtentwicklung, schleppt immer wieder größere Teile zur Ladefläche des Transporters und scheint etwas ratlos aufgrund der Mengen an Unrat. Da kommt die Stärkung der Feuerwehr vom Grill genau richtig.