Tour mit Blick in Erkners Zukunft

Elke Lang

Erkner (Freie Autorin) Am Sonnabend hat Erkner das erste Mal an dem vor fünf Jahren eingeführten bundesweiten Tag der Städtebauförderung teilgenommen. Rund 50 Einwohner waren gekommen, um sich bei einem Gang durch Erkner über Vorhaben informieren zu lassen und ihre Vorschläge und Kritiken einzubringen.

Es war der große Tag des Ressorts Bauen und Stadtplanung um Clemens Wolter, dem Leiter und stellvertretenden Bürgermeister, sowie seiner Mitarbeiterin Birgit Knöchelmann. Beide freuten sich über den Anklang, den die Veranstaltung gefunden hatte. In zwei Gruppen aufgeteilt, setzte man sich zeitversetzt vom Rathaus zum gegenüberliegenden Chemie-Kabinett in Bewegung, weiter zum Bahnhof, zum Flakensteg, zum Hauptmann-Museum und zum Endpunkt, dem Kirchenvorplatz. Eine Gruppe wurde durch Karla Kosche, Sachbearbeiterin Tiefbau, geführt, die andere von Clemens Wolter selbst. "Ein großes Thema ist bei unseren Bürgern der Flakensteg. Er liegt vielen am Herzen, denn er war in ihrer Jugend prägend", weiß Wolter. Als weitere Themen, die stark interessieren, machte Wolter die Radweg-Entwicklung und die Verkehrssituation am Bahnhof und den Parkplatz an der Stadthalle aus.

Stadtsprecherin Daniela Sell fasste die Meinungen so zusammen: "Es muss mehr getan werden für die Radfahrer, denn besonders, wenn die Schüler dazukommen, wird es in der Innenstadt sehr eng." Martin Schneider, der aus Interesse an der Tour teilnahm, wünscht sich mehr Fahrradstellplätze auf dem Stadthallenparkplatz beziehungsweise bahnhofsnah und schlug ein Fahrradparkhaus mit Zugang zum Bahnsteig vor. Andere Teilnehmer regten eine Verdichtung und Erweiterung des Busverkehrs, besonders in den Abendstunden, an. Bürger Klaus Hoppe wunderte es indes, dass es "mit der Flakenbrücke nicht so richtig in Gang kommt."

Im Chemiekabinett ging es um einen Wanderpfad, der Erkner als Chemiestandort kenntlich machen soll. Die Ideen von Heimatforscher Frank Retzlaff stießen auf Zustimmung. Nicht wenige Teilnehmer gaben zu, vieles schon gewusst, aber wieder vergessen zu haben.

Kirchentreppe erhalten

Stefan Rohlfs, Leiter des Gerhard-Hauptmann-Museums, stellte enthusiastisch seine dringend notwendigen Erweiterungspläne vor. Da musste Vize-Bürgermeister Wolter, dessen Abteilung die Förderanträge stellt, ihn auf den Boden der Finanzierungstatsachen zurückholen: "Die Gespräche in Potsdam waren ernüchternd, jedoch auch gut, da Hauptmann auch Bundesthema ist."

Zum Schluss wurde mit dem Kirchenvorplatz auch das Vorhaben besichtigt, das nach Ideensammlungen – unter anderem im Mittelstandsverein, mit Schülern des Bechstein-Gymnasiums und mit Bürgern – am weitesten gediehen ist. Bürger Klaus Hoppe gefällt das Konzept sehr gut, vor allem, da ein Stück als Marktplatz für Wochenmarkt und Heimatfest vorgesehen ist.

Dem stimmt auch Anwohner Rolf Röschke zu, allerdings solle die Treppe zur Kirche unbedingt erhalten bleiben. "Sie ist Bestandteil unheimlich vieler Familienfotos. Es gibt keinen Grund, sie wegzureißen." Die Hochzeitsfotos seiner Großeltern und Urgroßeltern seien hier entstanden.

Als erstes Fazit versprach Birgit Knöchelmann, die Teilnahme der Stadt am Stadtentwicklungstag zur Tradition werden zu lassen, "denn sie ist eine gute Plattform für Bürgernähe".