Kunstschule erobert das Magnet-Kaufhaus

Holger Rudolph

Neuruppin Feierlich eröffnet wurde am Samstagabend im früheren Magnet-Kaufhaus das Kunstprojekt "Lirum-Larum" der Jugendkunstschule Neuruppin. Einmal mehr geht es mit einer Vielzahl von Aktionen bis zum 16. Juni um Theodor Fontane.

Mit ihrem am Sonnabend zunächst vor geladenen Gästen aufgeführten Programm "Lirum-Larum" zeigten Theatergruppen, Tänzerinnen, Kostümbildner, Teilnehmer der Fotokurse und viele andere Jugendliche mehr, wie sich vielfältige Facetten um Leben und Wirken Fontanes zu einem bunten hochklassigen Programm zusammenfügen ließen.

Eine missverständliche Formulierung im Programmflyer, der zufolge das "Bühnenprogramm, 17 Uhr, für geladene Gäste" lief und "ab 18 Uhr öffentlich", hatte dazu geführt, dass einige potenzielle Besucher vor der Tür warteten, aber erst um 18.30 Uhr hereingelassen wurden. Auch der RA hatte diese Angabe übernommen. Es gab aber an diesem Abend gar keine zweite Ausgabe des Programms. Diese fand erst am Sonntagnachmittag statt und war korrekt auf dem Flyer angekündigt.

Also übte sich am Sonnabend das Publikum, gut unterhalten von den Musikern Lothar Dumann und Jan Dayß von der Gruppe "QuietschFidel", draußen im Warten. Zu sehen gab es drinnen dann ab 18.30 Uhr die von den Jugendlichen mit viel Fantasie gestaltete Ausstellung der "Galeria Fontane", die am Sonnabend eröffnet wurde.

Lange Tafel lädt ein

In der ersten Etage lädt eine lange Tafel zum Platznehmen ein. So scheint es jedenfalls. Die Sitzplätze sind indes sämtlich reserviert. Am Kopfende darf Fontane selbst Platz nehmen. Außerdem ist unter anderem für Alexander Gentz, Herrn von Ribbeck und Effi Briest eingedeckt.

Zu jeder der Figuren aus Fontanes Leben und Werk wurden Zeichnungen, uralte Fotos und Fakten zusammengetragen. Wer die nötige Zeit mitbrachte, konnte durchaus Neues erfahren. So ging es auch Sparkassen-Vorstand Markus Rück, der voll des Lobes war: "Hier macht die Jugendkunstschule eine wunderbare Eigenwerbung und zeigt Leistungsstärke und Gesicht." Auch Neuruppins Bürgermeister Jens-Peter Golde (Pro Ruppin) lobte: "Hier ist wirklich etwas ganz Tolles entstanden."

Wer wollte, konnte sich von Teilnehmern der Fotokurse mit Accessoires der Fontane-Zeit für acht Euro im guten alten Schwarzweiß fotografieren lassen. Der Erlös fließt in die Arbeit der Jugendkunstschule. Eine Etage höher hängen an einer Wand Porträts der "Familie Fontane". Die Begleittexte verraten Wissenswertes über Zeitgenossen des großen Märkers. Neue Bilderbogen und riesige Figuren, zum Beispiel der Wassermann Neck aus der Ballade "Der Wettersee", zogen viele Blicke auf sich.

Schon am kommenden Freitag, 17. Mai, steht um 18 Uhr die nächste Aktion an. Beim Gastspiel "Poetisch! Ästhetisch! Spektakulär" von "Corona Effect" sollen Tanz, Musik-, Licht- und Videoeffekte zu einer mitreißenden Show verschmelzen.