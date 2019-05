Chorkonzert im Tempelgarten

Eckhard Handke

Neuruppin "Theodor Fontane und seine musikalischen Zeitgenossen" heißt das Programm, das der Neuruppiner A-cappella-Chor am Sonntagvormittag im Tempelgarten in einer Mischung aus Chormusik und Lesung präsentierte. Mehr als 100 Besucher hatten sich eingefunden und erlebten, wie Theodor Fontanes "John Maynard" von Chormitgliedern als Sprechchor vorgetragen wurde. Auch Liedgut von Zeitgenossen des Romanciers, dessen 200. Geburtstag in diesem Jahr gefeiert wird, wurde vorgetragen: etwa von Mendelssohn Bartholdy, Brahms und Möhring.