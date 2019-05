So geht’s - Song-Ideen festhalten

Stefan Klug

Frankfurt (Oder) (MOZ) Kreative Menschen kennen das. Ein tolle Idee, eine geniale Eingabe, die perfekte Melodie im Kopf, aber nichts, um den Gedanken festzuhalten. Für Schriftsteller & Co mag das Problem mit einem kleinen Block behoben sein, doch was machen Musiker? Diese Überlegungen muss man auch bei iZotope gehabt haben und rausgekommen ist Spire Studios. Das ist das ultimative Tool für alle, die auch unterwegs und mobil in der Lage sein wollen, ein Song oder auch nur ein Stück davon für die Ewigkeit zu konservieren.

Die Bedienung ist einfach, wenn man das Prinzip verstanden hat. Aber was ist besser als ein Clip, der uns erklärt, wie’s geht. Mark Foster (nicht verwechseln mit dem deutschen Musiker Mark Forster),US-Musiker und Leadsänger der Band Foster the People, hat sich mit dem Spire Studio nach draußen begeben und führt vor, wie easy es ist, spontane Ideen in echte Tonspuren und letztlich ganze Songs umzusetzen. Für Laien und Profis ist das Video unbedingt mindestens einen Blick wert: www.youtube.com/watch?v=rQNuQSZqqVw