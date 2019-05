Betrüger scheitern mit bekannter Masche

Siegmar Trenkler

Ostprignitz-Ruppin (MOZ) Gleich zweimal wollten Trickbetrüger am Freitag Menschen in der Region um eine fünfstellige Summe erleichtern. Sie setzten dabei auf eine bekannte Masche, den sogenannten Enkeltrick, scheiterten aber.

Zuerst hatte ein Neuruppiner Ehepaar (80 und 76 Jahre) um 11.28 Uhr einen Anruf einer unbekannten männlichen Person, die sich als Neffe ausgab, erhalten. Zu dem Zeitpunkt besuchte die 50-jährige Tochter das Ehepaar und nahm den Anruf entgegen. Der Täter behauptete, sich in einer finanziellen Notsituation zu befinden, und bat um die Auszahlung eines Geldbetrags von 70 000 Euro. Die Tochter erkannte den Betrug und verständigte die Polizei. Ein Schaden entstand aber nicht, weil die Frau geistesgegenwärtig reagiert hatte.

Wenige Stunden später, zwischen 14 und 15 Uhr, bekam ein 54-jähriger Storbecker gleich drei Anrufe einer unbekannten, männlichen Person. Der Mann am anderen Ende der Leitung gab vor, ein Verwandter des 54-Jährigen zu sein. Wie auch bei dem anderen Fall erklärte der Unbekannte, dass er sich in einer finanziellen Notlage befinde. Um sein Haus finanzieren zu können, bat er den Storbecker darum, ihm 20 000 Euro auszuzahlen. Auch Schmuck hätte er andernfalls von ihm akzeptiert. Der Storbecker fiel nicht auf die Betrugsmasche herein und meldete sich bei der Polizei. Die Kriminalpolizei hat in beiden Betrugsfällen ihre Ermittlungen aufgenommen.