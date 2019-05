Granseer Feuerwehr rückte zu 185 Einsätzen aus

Wolfgang Gumprich

Gransee Dass der Landkreis Oberhavel der drittsicherste im ganzen Land Brandenburg ist, das wurde auf der Jahreshauptversammlung der Granseer Feuerwehr mehrfach lobend erwähnt. "Ihr seid der Sicherheitsgarant", sagt Bürgermeister Mario Gruschinske (SPD). "Ihr seid der Grund, dass wir gut und sicher leben", lobt Landrat Ludger Weskamp (SPD, der zur Versammlung gleich drei Geschenkezusagen mitgebracht hat: In diesem Jahr erhalten die Löschzüge in Sonnenberg und Großwoltersdorf je ein Tanklöschfahrzeug, Meseberg darf sich auf ein neues im kommenden Jahr freuen.

185 Einsätze verzeichnet die Chronik der Granseer Feuerwehr, die Amtswehrführer Andreas Pahlow in der gut gefüllten Gerätehalle der Feuerwehr vorträgt. Neben den Kameraden der Feuerwehr waren auch Vertreter der Polizei, des THW und des DRK eingeladen.

47 Brandeinsätze stehen statistisch 126 Hilfeleistungen gegenüber, doch diese Zahlen verbergen die eigentliche "Wucht" dahinter: So wurde die Feuerwehr Gransee am 10. Juni 2018 zu einem Waldbrand im Stadtwald gerufen, berichtet der Wehrführer. Gegen halb eins bekamen die Kameraden dann "Hilfe von oben", es begann zu regnen. Der Regen entwickelte sich zu einem heftigen Sturm. Wasser drang in Keller in Gransee, Menz Meseberg ein. Um 18.42 Uhr wurde noch ein Verkehrsunfall gemeldet. Ein Pkw-Fahrer war am Bahnübergang in Altlüdersdorf von einem Güterzug erfasst worden. Das Gelände war schwer zugänglich, der Fahrer konnte nur noch tot geborgen werden. Das Protokoll verzeichnet, so Pahlow "Dienstende um 23.59 Uhr". Im August leistete ein Verbund von Granseer Löschzügen Brandhilfe beim Waldbrand in Treuenbrietzen. Im September wurde die Feuerwehr zu einem Brand in einem Fachwerkhaus in Globsow gerufen, bei dem selbst die Wärmekamera den Brandherd nur schwer lokalisieren konnte. Die Flammen hatte sich im Gebälk des Hause festgefressen, der aufgebrachte Putz verhinderte zunächst die Entdeckung.

Die aktive Wehr zählt in Gransee insgesamt 208 Kameraden, da muss sich die Jugendfeuerwehr mit ihren 66 Mitglieder (darunter 30 Mädchen) nicht verstecken. Aus personellen und räumlichen Gründen, bedauerte Wehrführer Pahlow, musste die Wehr eine Warteliste einführen, auf der zurzeit fünf Kinder stehen. Die Jugendarbeit werde ernstgenommen. Der Teamgeist als Grundlage der Feuerwehrarbeit werde gefördert, sei es beim Stafettenlauf, bei internen Leistungsmessen mit anderen Wehren oder innerhalb der Löschzüge.

Das Problem der Tageseinsatzbereitschaft habe Gransee nach einem ausgeklügelten System und vielen Gesprächen mit Arbeitgebern und der Verwaltung gelöst. Genauso sei es bei der Führungsunterstützungsgruppe, die weiter ausgebaut und geschult werde.

Pahlow berichtete von Bemühungen des Landes, das Ehrenamt attraktiver zu machen. So zahle das Land eine Jubiläumsprämie von 500 Euro, gebe einen Zuschuss von 200 Euro für Jugendliche ab 16 Jahren, die sich in der Katastrophenbekämpfung ehrenamtlich engagieren möchten. Später am Abend ergänzte Olaf Bechert, Geschäftsführer der Regio Nord, dass seine Gesellschaft jedem Auszubildenden in der Region 100 Euro monatlich zahle, wenn er sich bei der Feuerwehr, dem THW, dem DRK oder ähnlichen Institutionen verpflichte.

Landrat Weskamp überbrachte nicht nur die frohe Botschaft, er appellierte auch an die Kameraden, die Eigensicherung nicht zu vergessen. Die Entscheidung, das Ausbildungszentrum der Feuerwehr in Oranienburg zu bauen, sei kein Affront gegen den Norden des Kreises, sondern die richtige Entscheidung, um die Ausbildung für alle zu verbessern. Gransees Bürgermeister Mario Gruschinske stellte die dreifache Arbeit der Feuerwehr vor. Sie sorge sich um die Sicherheit der Menschen, als gesellschaftliche Kraft helfe sie, den Ort zusammenzuhalten, und mit ihrer pädagogischen Arbeit gelinge ihr eine hochgradige Identifikation.

Amtsausschussvorsitzende Christin Zehmke betonte, sie sei hier eher die Frau eines Feuerwehrmannes und appellierte inständig an die Männer: "Bitte, kommt gesund aus dem Einsatz wieder."