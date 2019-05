Giftige Substanz an S-Bahn-Wagen entdeckt

Tilman Trebs

Oranienburg (MOZ) Rund anderthalb Stunden war die Feuerwehr am Montagmorgen im S-Bahn-Werk in Oranienburg im Einsatz. An einem Waggon war die hochgiftigeFlusssäure vermutet worden. Die abschließende Analyse steht noch aus. Die Ermittlungen führt die Bundespolizei.

Nach Angaben von Stadtbrandmeister Sven Marten war es für die Oranienburger Feuerwehr bereits der dritte Einsatz dieser Art in diesem Jahr. Der am Montag betroffene S-Bahn-Zug habe in der Waschanlage im Oranienburger S-Bahn-Werk gereinigt werden sollen, als Mitarbeiter die mögliche Kontamination feststellten. "Wir konnten die Flusssäure zwar nicht mehr direkt nachweisen, weil die Substanz bereits getrocknet war. Die Schäden an den Scheiben lassen aber vermuten, dass sie mit Flusssäure verunreinigt wurde", so Marten.

Der Sprecher der Bundespolizei in Berlin, Matthias Lehmann, erklärte am Montag, dass die betroffene S-Bahn in der Nacht gegen 1.45 Uhr ins Oranienburger Betriebswerk gefahren worden sei. Am Morgen hätte das Reinigungspersonal die Schäden an insgesamt vier Scheiben entdeckt und die Feuerwehr alarmiert. "Wir gehen davon aus, dass es sich um Flusssäure handelt und ermitteln zum Verdacht der schweren Gefährdung durch Freisetzen von Giften."

Flusssäure ist eine farblose, stechend riechende, hochgiftige Flüssigkeit. Sie greift Glas stark an und wirkt stark ätzend auf die Haut, die Schleimhäute und die Bindehaut der Augen. In hohen Konzentrationen kann der Kontakt mit der Flüssigkeit auch tödlich enden. Todesfälle kommen aber eher selten vor.

Nach Auskunft der Bundespolizei gibt es derartige Vorfälle bei der S-Bahn zwar selten, aber immer wieder mal. In der Regel würden Schmierfinken auf Flusssäure für ihre Verunzierungen zurückgreifen, weil sie anders als die Farbe von Faserstiften kaum zu entfernen ist. "In der Regel muss dann die ganze Scheibe ausgetauscht werden", erklärt Bundespolizeisprecher Matthias Lehmann.