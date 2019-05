Polizei ermittelt Waschbär als Einbrecher

HGA

Hennigsdorf (MOZ) Eine Hausbesitzerin am Hennigsdorfer Marderweg hat am Sonntagabend die Polizei gerufen, weil sie Einbrecher auf ihrem Grundstück vermutete. Die Beamten ermittelten schnell einen Verdächtigen, nachdem ein Hund die Tat vereitelt hatte.

Die Frau hatte die Polizei gegen 22.30 Uhr alarmiert und erklärt, dass sich Einbrecher offenbar an ihrem Schuppen und danach an ihrer Haustür zu schaffen machten. Vor Ort stellten die Polizisten aber schnell fest, dass nicht Einbrecher im Haus waren, sondern ein Waschbar versucht hatte, durch eine Katzenklappe ins Haus zu gelangen. Der im Haus lebende Hund hatte den ungebetenen tierischen Gast allerdings schon durch Knurren und Bellen in die Flucht getrieben, teilte die Polizei am Montag mit.