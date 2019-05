Einstellung des Verfahrens "eine Ohrfeige für die Polizei"

Mathias Hausding

Frankfurt (Oder) (MOZ) Der Frankfurter Rechtsanwalt Frank Hornauf sieht in der Einstellung des Staatsschutz-Verfahrens gegen Grünen-Politiker "eine Ohrfeige für die Polizei".

Außerdem rügt er Polizei-Vizepräsident Roger Höppner dafür, den in der Kritik stehenden Beamten vor dem Innenausschuss des Landtags vorschnell eine einwandfreie Arbeit attestiert zu haben. Die betroffenen Politiker fordern indes eine umfassende Aufklärung der Vorgänge beim Staatsschutz.

Die Polizei in Frankfurt (Oder) hatte anderthalb Jahre lang unter anderem gegen den bündnisgrünen Baudezernenten von Frankfurt (Oder), Jörg Gleisenstein, wegen der angeblichen Beschädigung von AfD-Wahlplakaten im Sommer 2017 ermittelt. Anfang April wurde die Akte zur weiteren Verfolgung der Beschuldigten an die Staatsanwaltschaft übergeben. Dort habe man sich am vergangenen Dienstag erstmals mit der Sache befasst und bereits am Donnerstag die Einstellung der Verfahren angeordnet, wie eine Sprecherin der Behörde jetzt erklärte. Es gebe keine Belege für die vom Staatsschutz erhobenen Vorwürfe. Die Zeitangaben in der Polizeiakte seien mit keiner Tat in Verbindung zu bringen. Diese Zeitung war vor einer Woche nach Lektüre der Akte zu dem Schluss gekommen, dass selbst ein juristischer Laie auf den ersten Blick erkennt, dass die zentrale Zeugenaussage zeitlich und örtlich nicht zu einer Anzeige ohne Zeugen und Beschuldigte passt, auf die sich die Polizei bezog.

"Die Staatsanwaltschaft hat netto einen Tag gebraucht, um zu erkennen, dass die Staatsschutz-Ermittlungen Schrott sind", sagt Hornauf. Das Votum der Ankläger zeige, "dass der Rechtsstaat noch funktioniert und wie wichtig die Beachtung und Durchsetzung der Gewaltenteilung ist. Ohne dieses Prinzip wäre es beim Ergebnis der Polizei - "Anklage" und "dringender Tatverdacht" - geblieben."

Hornauf hatte dem Staatsschutz in seinen Ermittlungen eine Nähe zur AfD unterstellt. Man habe aus politischen Gründen haltlose Vorwürfe konstruiert und das Verfahren bis zu den jetzt bevorstehenden Wahlen in die Länge gezogen, so der Anwalt. Eine Kriminalhauptkommissarin hatte zum Beispiel am 13. Februar dieses Jahres einen AfD-Politiker, ebenfalls Polizist, um die Übersendung von Bildern angeblicher Verdächtiger gebeten, was dieser dann auch tat, obwohl er zu keiner Zeit Zeuge eines möglichen Vergehens war. Daraufhin wurde eine weitere Grünen-Politikerin von der Polizei vorgeladen. Dieser Vorgang sei im Zuge der Verfahrenseinstellung nicht Gegenstand einer Prüfung gewesen, betont die Staatsanwaltschaft.

Das Polizeipräsidium sieht nach einer internen Prüfung keine Hinweise auf eine AfD-Nähe der Frankfurter Polizei, wie Vize-Präsident Höppner am vergangenen Donnerstag im Landtag erklärte. Und die jetzige Verfahrenseinstellung sei kein Grund, die Ermittlungen intern auf Mängel abzuklopfen, sagt ein Sprecher des Polizeipräsidiums auf Anfrage dieser Zeitung.

Der Landeschef der Bündnisgrünen Clemens Rostock zeigt sich nach der Verfahrenseinstellung erleichtert. "Ich bin nun gespannt, was die Anzeigen ergeben", sagt er.Vor wenigen Tagen hat Jörg Gleisenstein gegen drei Polizeibeamte Anzeige wegen Verfolgung Unschuldiger sowie gegen einen AfD-Politiker und einen Zeugen wegen falscher Verdächtigung gestellt. Die Ermittlungen dauern an, sagt die Sprecherin der Staatsanwaltschaft.

Jörg Gleisenstein kommentiert das Ende der Ermittlungen gegen ihn so: "Ich bin sehr erleichtert, dass die Staatsanwaltschaft sehr schnell erkannt hat, dass sowohl die Vorwürfe als auch das polizeiliche Ermittlungsverfahren haltlos waren und die Einstellung des Verfahrens sehr schnell umgesetzt hat."

Sahra Damus, Fraktionschefin der Frankfurter Grünen im Stadtparlament und zeitweise ebenfalls im Visier des Staatsschutzes, ergänzt: "Das Vertrauen in den Rechtsstaat ist mit dieser schnellen Entscheidung der Staatsanwaltschaft ein Stück weit wieder hergestellt. Eine andere Entscheidung war angesichts der faktischen Sachlage auch nicht möglich. Es wird noch aufzuarbeiten wie es innerhalb der Polizei zu derartigen Ermittlungen kommen konnte und wie das künftig zu vermeiden ist." Ob es tatsächlich zu einer Gesamtaufklärung der Affäre kommt, bleibe aber abzuwarten, so Damus.