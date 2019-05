Casting für die "Eastside-Story""

Alexandra Gebhardt

Brandenburg (MOZ) Das Jugendhaus vom CVJM Brandenburg plant zusammen mit dem Haus der Offiziere (Hdo) und der Cosmet Ballet Company zum 25-jährigen Jubiläum der "Ten Sing" Jugendgruppe ein großes Musicalprojekt, das im April 2020 aufgeführt werden soll. Erarbeitet und aufgeführt werden soll "Die Eastside-Story".

Dazu braucht es Jugendliche, die als Sänger, Schauspieler und Tänzer mitmachen sowie Leute im Backstagebereich, die sich gerne um Kostüme, Requisiten, Maske und das Bühnenbild kümmern! Im Rahmen eines Castings am kommenden Wochenende können deshalb Jugendliche von 13-18 Jahren als Sänger, Tänzer, Musiker (Gitarre, Keyboard, Saxophon, Klarinette, usw.) und Schauspieler zeigen, was sie schon können. So wird beispielsweise bei den Tänzern in einer Gruppe eine kurze Choreographie einstudiert und die Backstage-Interessierten können sich über den Ablauf des Musicals und ihre Aufgaben informieren.Anmeldungen für das Casting am Samstag, 18. Mai, oder Sonntag, 19. Mai, jeweils ab 15 Uhr sind im Jugendhaus vom CVJM Brandenburg in der Hauptstraße bzw. unter 033810-223180 oder an post@cvjm-brandenburg.de. Dabei sollte angegeben werden, für welche Bereiche Interesse besteht und ob Musik benötigt wird.