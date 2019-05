Betrunkene Jugendliche in Klinik gebracht

OGA

Oranienburg (MOZ) Fünf zum Teil erheblich betrunkene Jugendliche hat die Polizei bereits am Freitagabend auf einem Spielplatz an der Elbestraße in Oranienburg aufgegriffen. Ein Mädchen musste ins Krankenhaus gebracht werden.

Wie die Oranienburger Polizeiinspektion am Montag berichtete, hatte eine Anwohnerin am Freitagabend der Polizei gemeldet, dass mehrere Jugendliche auf dem Spielplatz Alkohol konsumieren. Die Beamten stellten sechs Jugendliche fest, bei denen Atemalkoholwerte zwischen 0,7 und 1,55 Promille gemessen wurden. Fünf Jugendliche übergaben die Polizisten an die Eltern. Ein Mädchen war so betrunken, dass sie mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden musste. Woher die Jugendlichen den Alkohol hatten, gaben sie den Beamten nicht preis. Über das Alter der Betrunkenen machte die Polizei am Montag keine Angaben.