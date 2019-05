Erhard Herrmann

Brandenburg Im Jahre 1319 übertrug der damalige Bischof Johann von Tuchheim den Ort Seelensdorf samt umliegenden Waldbesitz an den Domstift zu Brandenburg an der Havel. 2019 feiert der Brandenburger Dom demzufolge das 700-jährige Jubiläum dieser Übergabe – und das mit einer Ausstellung, organisiert und in Szene gesetzt von Mitarbeitern des Domstiftes, der Försterei und dem Brandenburger Künstler Thomas Bartel.

Mit einer Forstbetriebsfläche von 1935 Hektar ist das Domstiftsforstamt heute der älteste und größte kirchliche Waldbesitz der Mark Brandenburg. Ein wahrer Domschatz. Der Gesamtvorrat an Holz beträgt ca. 500.000 Festmeter bei einem Durchschnittsalter der Waldbestände von 70 Jahren. Jährlich werden 6.000 bis 8.000 Festmeter Rohholz nachhaltig genutzt. Die Kiefer ist mit 80 Prozent Flächenanteil Hauptbaumart des Betriebes. Weitere Baumarten sind Douglasie und Lärche, sowie Eiche, Buche, Erle und Birke. "Wenn auch der Wald im Dom steckt, so kann man ihn doch leider nicht in den Dom holen. Die Ausstellung bedient sich deshalb besonderen Inszenierungen", erklärte Museumsleiter Dr. Rüdiger von Schnurbein zur Eröffnung der Ausstellung. Diese beleuchtet deshalb nicht nur, wie viel Wald im Dom steckt – als Balken im Dachstuhl, als Brennmaterial im Backstein oder als Hackschnitzel in der modernen Heizanlage. "Bei der Gestaltung haben wir auf die "Erlebbarkeit mit allen Sinnen" Wert gelegt. Mit einer Lichtinszenierung wird das mittelalterliche Gewölbe des Doms in ein lichtes Blätterdach verwandelt, das sich mit den Jahreszeiten ändert", erklärte der Museumsleiter.

Der Wald blieb im Laufe seiner Geschichte nicht nur Materiallieferant und existenzielle Lebensgrundlage, sondern entwickelte sich zu einem spirituellen Ort mit einer ganz eigenen durch die Menschen geprägten Geschichte. Zu sehen sind deshalb auch Personen, die ihre Spuren hinterlassen haben, etwa der Bischof, der Kurfürst oder der Förster. Sie werden virtuell als 3- Hologramm zum Leben erweckt. "Der Wald war auch nicht immer ein Erholungsziel. Im Seelensdorfer Forst gibt es noch schaurige Ecken, zumindest namentlich. Das "Teufelsbruch" war der Wohnort des Teufels und seiner Gesellen. Im "Jungfernloch" sollen sich unglückliche Mädchen ertränkt haben, die unverheiratet schwanger geworden sind und soziale Ausgrenzung befürchteten", erzählte Rüdiger von Schnurbein bei der ersten Führung. Bekanntschaft können die Besucher ebenso mit den tierischen Waldbewohnern machen. Wie dem beliebten "Sägewerker", einen kapitalen Hirsch der 13 Jahre lang den Seelensdorfern einen Besuch abstattete. Alte Urkunden, Landkarten, Werkzeuge und sogar ein Brettspiel verdeutlichen die Orte und Geschichten.

Ergänzt wird die Ausstellung, die am 10. November endet, mit zahlreichen Sonderführungen, Veranstaltungen und Konzerten. Das Dommuseum ist täglich geöffnet, montags bis samstags von 10 bis 17 Uhr, sonntags von 12 bis 17 Uhr.(