Zu spät aufgewacht

Martin Terstegge\MOZ

Berlin Beim Charlottenburger FC Hertha 06 boten die Fußballer des BSC Süd 05 gerade im ersten Durchgang eine enttäuschende Vorstellung. Während die Gastgeber alles daran setzten sich mit einem Sieg vom Tabellenende weg zu orientieren, schien es so, als ob die BSC-Kicker den Ernst der Lage noch nicht erfasst hatten.

In der 3. und 13. Minute musste BSC-Schlussmann Toni Neubauer schon sein ganzes Können aufbieten, um den Einschlag zu verhindern. Doch nach einer halben Stunde musste er sich geschlagen geben. Den ersten Versuch konnte er noch abwehren, beim Nachschuss war er machtlos.

Viel mehr Gelegenheiten konnten sich die Berliner auch nicht erspielen, standen aber den Brandenburgern immer "auf den Füßen", ließen sie nicht zur Entfaltung kommen. Allerdings vermisste man auch das Aufbäumen. Zwei Versuche gab es durch Karol Orlos und René Görisch, die aber beide ihr Ziel verfehlten. Das war zu wenig im Abstiegskampf.

Das sprach auch Trainer Özkan Gümüs in der Kabine an, fand aber wohl kein Gehör. In der 50. Minute verlor seine Elf den Ball in der Vorwärtsbewegung, wurde dann überspielt und es hieß 2:0 für die Gastgeber. Trainer Gümüs reagierte, brachte Anibal Mendoza (54.) und Askin Yildiz (58.) für Daniel Hänsch und Alexander Eirich und in der 63. Minute noch Marcel Budkin für Görisch. Doch bei dem letzten Wechsel stand es schon 3:0, weil die Gäste nach einer Ecke nicht im Bilde waren.

Doch mit den frischen Kräften veränderte sich das Bild im Stadion. Endlich zeigten die Nullfünfer das Engagement um im Abstiegskampf zu bestehen. In der 75. Minute hatte Yildiz Pech mit einem Lattentreffer. Wenig später brachte Orlos einen Freistoß in den CFC-Strafraum, der mit der Hand abgewehrt wurde. Den fälligen Strafstoß verwandelte Evgenj Pataman (80.).

In der nächsten Minute fehlte bei einem Freistoß von Orlos nicht viel zum Anschlusstor. Doch das 2:3 konnten die Gäste dann in der 84. Minute bejubeln. Den Versuch von Hafez El-Ali konnte der Torhüter noch abwehren, doch Yildiz reagierte am schnellsten, versenkte das Leder. Die Ernüchterung folgte aber im Gegenstoß. Die Platzherren bekamen einen Freistoß aus circa 30 Metern zugesprochen. Eigentlich zu weit entfernt für einen direkten Versuch, doch Sebastian Ghasemi-Nobakht traf den Ball perfekt, der zum 4:2-Endstand im Süd-Kasten einschlug.

Am kommenden Sonnabend (18. Mai/14 Uhr) steht die BSC-Elf unter enormem Druck. Das Heimspiel gegen den Torgelower Greif darf auf keinen Fall verloren werden, selbst ein Unentschieden könnte in dieser Situation fatale Auswirkungen haben.