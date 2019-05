OGA

Birkenwerder (MOZ) Einem 15-Jährigen wurde am Sonnabend von einem jungen Mann am S-Bahnhof die Armbanduhr gestohlen. Danach flüchtete der Täter mit der Bahn in Richtung Berlin.

Der Junge informierte seinen Vater, der zum Bahnhof Hohen Neuendorf eilte, dort den Verdächtigen – ein 19-Jähriger aus Berlin – fand und vorläufig festnahm. Die Uhr wurde wiedergefunden. Aufgrund fehlender Haftgründe ließ der Haftrichter den Mann aber wieder frei.