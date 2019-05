RA

Lindow (MOZ) Aus einem Bekleidungsgeschäft an der Straße des Friedens in Lindow sind am vergangenen Wochenende zwei Rucksäcke und Feuerzeuge gestohlen worden.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei schlugen die Täter eine Fensterscheibe ein, um in den Laden zu gelangen. Es entstand etwa 300 Euro Sachschaden.