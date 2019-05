Bahnhof-Schläger festgenommen

Alexandra Gebhardt

Brandenburg (MZ) Die Kriminalpolizei der Polizeidirektion West hat am vergangenen Mittwoch vier Tatverdächtige einer wechselseitig handelnden Bande nach der Durchsuchung von Übergangswohnheimen in Brandenburg, Prenzlau und Letschin festgenommen. Sichergestellt wurde eine Vielzahl an Beweismittel, darunter drei hochwertige Fahrräder.

Die 18- und 19-jährigen Männer werden unter anderem der schweren Körperverletzung beschuldigt, die bei einem Überfall auf zwei Jugendliche am 13. April 2018 am Brandenburger Hauptbahnhof verübt wurde. Ein 15-Jähriger wurde damals so schwer verletzt, dass er auf der Intensivstation behandelt werden musste.

Vorgeworfen werden den Verdächtigen zudem u.a. mehrere Raubstraftaten im März und April 2018 in der Innenstadt, bandenmäßig begangene Fahrraddiebstähle und Diebstähle in Brandenburg und Potsdam.

Nach den Vernehmungen und Anhörungen wurde von einem Richter der bestehende Haftbefehl verkündet. Alle vier Männer wurden mittlerweile eine Justizvollzugsanstalt gebracht.