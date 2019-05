Garagen in Flammen aufgegangen

GZ

Fürstenberg/Teschendorf (MOZ) Garagen sind am Wochenende in Zootzen und Teschendorf ausgebrannt.

In Zootzen ging eine Garage am Sonnabend in der Lindenstraße in Flammen auf. Dort hatte nach Angaben der Polizei ein 47-jähriger Fürstenberger an seinem Motorrad gebaut, dabei geraucht und dadurch eine Verpuffung ausgelöst. Den Brand musste die Feuerwehr löschen. Der Sachschaden wurde zunächst auf 10 000 Euro geschätzt.

In Teschendorf war am Sonntag gegen 14.30 Uhr in der Hauptstraße offenbar ein Komposthaufen aus noch ungeklärter Ursache in Brand geraten. Die Flammen griffen auf eine benachbarte Doppelgarage über. Diese brannte inklusive der darin abgestellten Fahrzeuge aus. Am Montag begutachteten Kriminaltechniker den Brandort. Es wird von mehreren zehntausend Euro Sachschaden ausgegangen.