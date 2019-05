Schützenfest im zweiten Durchgang

Julian Stegemann

Ahrensfelde (MOZ) Unspektakulär und eher defensiv geprägt gestalteten sich die ersten Minuten der Partie. Die Außenseiter aus Pritzwalk hielten die Gastgeber zunächst auf Distanz. Wenn etwas bei den Ahrensfeldern ging, dann über Flügelspieler Til Leifheit. Mit seiner Schnelligkeit beackerte er die rechte Seite und brachte immer wieder Flanken in den Strafraum.

Richtig gefährlich wurde es dann erstmals in der 20. Spielminute. Zweimal kamen die Gastgeber nach eigenen Eckbällen frei vor dem Kasten zum Kopfball, doch vergaben die Chancen aus kürzester Distanz.

Die anfangs kompakten Pritzwalker wackelten nun. In der 36. Spielminute nutzten das die Ahrensfelder aus und gingen durch Patrick Hamel mit 1:0 in Führung. Nach toller Vorarbeit von Vladimir Pestov zeigte der junge Stürmer mal wieder seine Abschlussqualitäten und bezwang den gegnerischen Torhüter.

Der Favorit lag vorn und alles schien den gewohnten Lauf zu nehmen. Doch in der Folge ließen die Hausherren ein wenig nach und ruhten sich auf der Führung aus. Die Pritzwalker hingegen reagierten auf den Rückstand und wurden offensiv stärker. Nachdem in der 38. Minute der Ausgleichstreffer vom zurückeilenden Stürmer Hamel im letzten Moment verteidigt werden konnte, bestraften die Gäste wenig später eine weitere Unachtsamkeit der Ahrensfelder. Pritzwalks Offensivspieler schlich sich an der Grundlinie entlang und setzte sich gegen die viel zu passive Verteidigung durch. Sein Pass landete im Rückraum bei Nico Trenner, der das Leder von der Unterkante der Latte ins Tor beförderte (39.).

Plötzlich kippte das Spiel und Pritzwalk drängte auf die Führung. Kurz vor der Pause hatte Ronny Czekalla das zweite Tor für die Gäste auf dem Fuß. Frei stehend vor dem Kasten, scheiterte er im Duell mit Ahrensfelde-Keeper Tim Reuter.

Die anschließende Halbzeitpause tat den Gastgebern gut und sorgte für eine ganz andere Körpersprache im zweiten Spielabschnitt. Auch wenn die Chancen zunächst vergeben wurden. Einen genialen Pass von Dominic Gesierich setzte Vladimir Pestov beispielsweise freistehend über das Tor.

Doch dann belohnten sich die Grün-Weißen für den Aufwand. Nach einem Eckball parierte zunächst der Gästetorhüter, ehe Bernard Colaki aus fünf Metern nur noch einschieben musste und die längst überfällige Führung erzielte (62.). Und diese zu einem denkbar guten Zeitpunkt. Denn die Gäste waren nun vollkommen verunsichert und zerfielen in der Folge in ihre Einzelteile.

Patrick Hamel blieb zwei Mal vor dem gegnerischen Gehäuse eiskalt und markierte mit zwei weiteren Treffern das 4:1 (75. und 78.). Nur drei Minuten später durfte dann der nächste Ahrensfelder jubeln. Eine Kopfballvorlage vom aufblühenden Vladimir Pestov schob Dominic Gesierich ohne große Not zum 5:1 ein (81.).

Den Schlusspunkt setzte Vladimir Pestov selbst. Eine herausragende Pass-Stafette vollendete er mit links und machte das halbe Duzend voll. Während die Niederlage für die Gäste den Abstieg bedeutete, sieht es bei den Grün-Weißen ganz anders aus. Bereits am nächsten Spieltag könnten die Barnimer den zweiten Tabellenplatz sichern und damit eine tolle erste Saison in der Landesliga krönen.