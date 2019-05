Zu wenig investiert

Hagen Bernard

Peitz Nach dem 0:3 (0:3) bei Eintracht Peitz ist der Müllroser SV in der Landesklasse Ost auf den siebten Rang abgerutscht. Während der Gastgeber die Punkte dringend im Abstiegskampf benötigt, stecken die Müllroser im gesicherten Mittelfeld.

Die Müllroser bemühten sich zunächst um das Spiel. Dennoch ging der Gastgeber in der dritten Minute in Führung. Nach einem Eckball bediente Stephan Gross per Kopf Stefan Runge, der zu Sven Erik Schwella zur 1:0-Führung passte. Danach waren die Gäste außer Tritt. In der 25. Minute passte Martin Hirsch zu Niclas Straube. Der Peitzer umkurvte den Müllroser Schlussmann Philipp Reschke und schob zum 2:0 ein.

3:0 bereits zur Pause

Auch danach hatte der Gastgeber das Spiel im Griff. In der 41. Minute wurde Martin Hirsch im Strafraum gefoult. Den fälligen Elfmeter schoss Runge zwar platziert, aber der Müllroer Schlussmann ahnte die Ecke. Nach dem Eckball von Runge war erneut Kapitän Schwella aus Nahdistanz zur Stelle.

In der zweiten Halbzeit verteidigte die Eintracht den Vorsprung, ließ jedoch einige Kontermöglichkeiten ungenutzt. Die Gastgeber ließen keine Torchance mehr zu.

"Wenn man nicht alles investiert, kriegt man auch nichts. Wir müssen zu 100 Prozent investieren, um erfolgreich zu sein. Bei einigen Spielern war das nicht der Fall. An unserer Zielsetzung fünfter Platz hat sich nichts geändert. Dazu fehlt nur ein Punkt. Vielleicht können wir am Wochenende Tabellenführer Concordia Buckow/Waldsieversdorf die erste Niederlage beibringen, zuletzt haben sie oft nur knapp gewonnen. Ihr Aufstieg steht ja nun fest", erklärt MSV-Trainer Dirk Herrgoß.

Müllroser SV: Philipp Reschke – Lukas Gräber, Björn Kirchhoff, Tino Heering, Elias Ponta – Adolf Kampioni, Max Herrmann, Eric Beckmann (68 Denny Heinze), Gordon Duran, Christopher Krüger – Paul Herrmann

Schiedsrichter: Elisa Schicketanz (Sonnewalde) – Zuschauer: 23