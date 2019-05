Alle Tore fallen in Halbzeit eins

Martin Ramos

Fürstenwalde (MOZ) Das Spiel in der Bonava-Arena war bereits in der ersten Halbzeit entschieden, denn da fielen sämtliche Treffer der Begegnung. Den Beginn machte Unions Spieler-Trainer Christian Mlynarczyk. Er wurde gut in Szene gesetzt, legte den Ball an FVE-Keeper Marco Schlausch vorbei, der ihn nur noch per Foulspiel stoppen konnte. Joao Marcos Dangla Cortez trat zum Elfmeter an und traf zur Führung (6.).

Auch der zweite Treffer der Fürstenwalder fiel dank der Mithilfe des Erkneraner Torhüters: Enrico Below brachte einen Freistoß in den Strafraum, den Dangla Cortez zunächst an den Pfosten setzte, die Rettung von Paul Röwer landete als Querschläger bei Schlausch, der den Ball aber nicht festhielt, Nouhan Bamba schaltete am schnellsten und vollendete (17.).

Doch der FVE kam zurück. Torschütze Bamba foulte Niclas Mertins, wieder gab es Strafstoß, Röwer trat an und verwandelte sicher (22.) – sein 20. Saisontreffer.

Die Gastgeber ließen sich vom Anschlusstreffer aber nicht beirren und spielten weiter munter nach vorn. Mohammad Bayat (24.), Bamba (24.), Dangla Cortez (29.), Romeo Bezill (33.) und Nisarahmad Nikzad (39.) scheiterten, für den FVE hatte Adrian Ebert eine Möglichkeit, schoss aber neben das Tor (32.). Doch noch vor der Pause brachte eine Standard-Situation wieder einen Treffer. Bamba wurde vor dem Strafraum gefoult, Mlynarczyk visierte das rechte Eck an und konnte dank des abgefälschten Balls zum 3:1 erhöhen (40.).

Auch in der zweiten Halbzeit blieb der FSV Union II die weitaus aktivere Mannschaft, doch vielen Abschlüssen fehlte einfach die Genauigkeit. Die Erkneraner hingegen konnten sich kaum nach vorne bewegen, und so blieb es beim 3:1-Derbysieg für die Domstädter, der schon das Hinspiel in Erkner mit 2:0 gewonnen hatte.

"Wir wussten, um was es geht, und haben dementsprechend alles reingehauen", sagte Christian Mlynarczyk. "Die erste Halbzeit war souverän, durch individuelle Fehler haben wir den Gegner aber wieder ins Spiel kommen lassen. Die Gäste haben in der zweiten Halbzeit nie aufgegeben, doch wir haben das als Team sehr gut gelöst. Jeder hat sich für jeden eingesetzt." Der Trainer dankte David Richter, dem zweiten Torwart der Regionalliga-Mannschaft des FSV Union, sowie den A-Junioren für die personelle Unterstützung.

FVE-Interims-Coach Sven Paprotny resümierte: "Gekämpft haben beide Teams, auch wenn wenig Fußball zu sehen war. Am Ende haben wir uns die Dinger selber reingemacht. Das Spiel kann auch anders ausgehen, aber die Fürstenwalder haben nicht zu unrecht gewonnen."