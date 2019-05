Kann sich der FC Strausberg noch retten?

Edgar Nemschok

Strausberg (MOZ) Die Lage beim Oberligisten FC Strausberg wird immer dramatischer. Es droht der Abstieg aus der Liga. Nach einer durchaus vermeidbaren 0:3-Heimpleite gegen den Tabellenvierten Hertha 03 Zehlendorf stehen die Männer von Trainer Christof Reimann nun auf Rang zwölf und müssten aktuell in die Relegation. 31 Punkte aus 27 Spielen sind deutlich unterhalb des Anspruchs, den das Team an sich selbst hat. Vor Saisonbeginn war ein Platz unter den Top Sieben der Tabelle angestrebt worden und eigentlich ist man davon gar nicht so weit entfernt. Auf Rang sieben steht der Torgelower FC Greif, gegen den die Strausberger den letzten Sieg einfahren konnten. Torgelow hat 37 Punkte und damit auch nur sechs Zähler mehr als der FCS.

Eine seltsame Stimmung begleitete die traditionelle Pressekonferenz nach dem Spiel in der Strausberger Energie-Arena. Von den Fans war kaum jemand da, um das zu hören, was die Trainer in den zurückliegenden 90 Minuten so gesehen hatten. Herthas Markus Schatte und Strausbergs Christof Reimann waren sich über den Verlauf der ersten Halbzeit einig. Strausberg spielte und kombinierte gut, die Berliner hatten ein wenig Mühe, ins Spiel zu finden. Nach einer großen Chance für Niclas Wittur hatte der Gastgeber wieder einmal Pech (4.). Strausberg blieb im zweiten Spiel in Folge ohne Treffer. Zehn Minuten später war die FCS-Abwehr nicht im Bilde und Benedikt Nellessen besorgte das 1:0.

Die zweite Halbzeit verlief an sich ohne große Höhepunkte. Die Strausberger liefen viel, störten die Berliner auch früh, doch eigene Chancen konnten sie einfach nicht herausspielen. Immer wieder versuchten sie, auf der rechten Seite Anton Hohlfeld in Szene zu setzen, der ein unglaubliches Laufpensum absolvierte. Hinter vorgehaltener Hand sagte man beim FCS dann auch: "Wir haben gefühlte 34 Flanken vor allem von rechts durch Hohlfeld geschlagen, die aber alle vom baumlangen Lenny Stein per Kopf abgewehrt wurden." In der 84. und 85. schlugen Nellessen und Daniel Wahl zu.

Am Ende hätte der FC Strausberg nach dem 0:6-Debakel in der Vorwoche beim Brandenburger SC Süd, beinahe wieder eine Packung erhalten. Zweimal verpasste Efraim Gakpeto noch ganz knapp.