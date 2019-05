Gold und Silber auf Europas Bühnen

Gregor Wenzel

Frankfurt (Oder) (MOZ) Die Bundespolizistin Ines Beischmidt glänzte im Mai zweimal auf den europäischen Judo-Bühnen. Zunächst war sie beim Europa-Cup in Sarajevo (Bosnien und Herzegowina) gestartet. In ihrer Gewichtsklasse -57 kg zog Ines Beischmidt mit drei vorzeitigen Siegen souverän ins Finale ein. Dort lieferte sie sich ein spannendes Duell gegen die Kroatin Tena Sikic. Aber an der JC-90-Athletin führte an diesem Tag kein Weg vorbei. Nach 3:30 Minuten warf sie ihre Kontrahentin auf den Rücken und sicherte sich so die verdiente Goldmedaille.

Viel Zeit zum Erholen blieb der in Großbeeren geborenen Sportlerin nicht. Mitte der vergangenen Woche ging es mit dem deutschen Team der Bundespolizei nach Györ (Ungarn), wo die Europäischen Polizeimeisterschaften stattfanden. Hochmotiviert von der EC-Goldmedaille wollte Ines Beischmidt auch hier siegen und ihre Kontrahentinnen aus Ungarn und den Niederlanden blieben chancenlos. Mit Wurftechniken und anschließenden Übergängen im Boden holte sich Ines Beischmidt die nötigen Siege, um ins Finale einzuziehen. Eine zweite Goldmedaille blieb ihr zwar gegen ihre Trainingskollegin der Bundespolizei, Sappho Coban, verwehrt, doch mit dem Vize-Meistertitel der Polizei-EM bewies Ines Beischmidt, dass international mit ihr jederzeit zu rechnen ist.