Regierung will Rehabilitierung von DDR-Willküropfern erleichtern

Berlin Opfer politischer Willkür in der DDR sollen künftig mehr Unterstützung bekommen.

Das sieht ein Gesetzentwurf von Bundesjustizministerin Katarina Barley (SPD) vor, der an diesem Mittwoch im Kabinett beraten wird. Danach sollen unter anderem ehemalige DDR-Heimkinder ihre Ansprüche einfacher durchsetzen können, außerdem sind neue Hilfsleistungen geplant. Die Antragsfristen in den Rehabilitierungsgesetzen für Opfer staatlicher Verfolgung in der DDR sollen komplett gestrichen werden. Solche Anträge sind nach geltendem Recht nur bis Ende 2019 möglich.

"Die juristische Aufarbeitung des SED-Unrechts und die Rehabilitierung der Opfer politischer Verfolgung sind noch immer nicht abgeschlossen", sagte Barley dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND, Dienstag). "Es ist unsere gemeinsame Verantwortung, den Opfern zur Seite zu stehen. Auch wenn eine finanzielle Unterstützung das Leid dieser Opfer nicht wiedergutmachen kann, ist sie ein wichtiges Zeichen der Anerkennung und Gerechtigkeit."

Schwierig ist die Lage bisher unter anderem für jene, die als Säuglinge oder Kleinkinder in DDR-Heimen landeten und die Gründe dafür bis heute nicht genau kennen. "Wir erleichtern es nun allen ehemaligen DDR-Heimkindern, ihre gesetzlichen Ansprüche durchzusetzen", sagte Barley dem RND. "Dort, wo es schwierig ist, die Gründe für eine Heimeinweisung darzulegen, werden die Gerichte künftig leichter feststellen können, dass diese als Kinder selbst politisch verfolgt wurden. Auf diese Weise ermöglichen wir endlich für viele Betroffene eine strafrechtliche Rehabilitierung."

Erstmals sollen dem Bericht zufolge auch diejenigen einen Anspruch auf Unterstützung erhalten, die in der DDR in ein Heim gekommen sind, weil ihre Eltern politisch verfolgt und inhaftiert wurden - die aber nicht selbst rehabilitiert werden. "Damit unterstützen wir erstmals diesen Personenkreis finanziell", so Barley. Dieser Anspruch gelte auch für die Opfer der SED-Diktatur, die bereits in der Vergangenheit mit dem Versuch gescheitert seien, rehabilitiert zu werden.