Warnstreik bei Edeka Logistik

Anke Beißer

Freienbrink (MOZ) Weil der Arbeitgeber in der ersten Runde der Tarifverhandlungen kein Angebot vorgelegt hat, sind am Montag 150 Edeka Logistik-Mitarbeiter in Freienbrink und 100 in Mittenwalde dem Aufruf der Gewerkschaft Ver.di gefolgt und in den Warnstreik getreten. 0.30 Uhr wurde die Arbeit niedergelegt. Um 22 Uhr sollte sie wieder aufgenommen werden.

Wie Ronny Meier, stellvertretender Betriebsratsvorsitzender der Niederlassung in Freienbrink sagte, haben am Morgen statt der sonst üblichen 120 Lkw nur um die 60 das Lager verlassen. Vor allem Obst und Molkereiprodukte sind somit nicht in vollem Umfang ausgeliefert worden. Der mehrstündige Ausstand solle als Warnschuss verstanden werden, sagte die Ver.di-Landesfachbereichsleiterin Handel Erika Ritter. Zu den Forderungen gehören sieben Prozent mehr Lohn und Gehalt, mindestens 190 Euro, eine bessere Vergütung der Kraftfahrer, die Anhebung der Ausbildungsvergütung um 150 Euro sowie eine Vorteilsregelung für Ver.di-Mitglieder von jährlich 250 Euro. Zudem solle der Tarifabschluss allgemein verbindlich sein, also auch für außertarifliche Verträge. Die Friedenspflicht war am 30. April zu Ende gegangen, die neue Tarifrunde hatte am 7. Mai begonnen.