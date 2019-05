Kritik an geplanten Solarparks

Marco Winkler

Kremmen (MOZ) Der Landschaftsförderverein Oberes Rhinluch äußert sich kritisch gegenüber der geplanten Photovoltaik-Anlagen in Sommerfeld, Flatow und Fehrbellin. Laut des Vorsitzenden Sebastian Partzsch lehnt der Verein die Solaranlagen auf Freiflächen im europäischen Vogelschutzgebiet generell ab. "Wir sehen durch die Realisierung solcher Bauvorhaben die Erhaltungsziele des Schutzgebietes in Gefahr", sagt Partzsch. Wertvoller Lebens-, Nahrungs- und Rückzugsraum für Tiere werde zerstört. Zudem verlieren die Landwirte weitere Ackerfläche, kritisiert er.

Anlagen an der A24 geplant

Partzsch bezieht sich mit seinen Bedenken auf die Anfragen von privaten Investoren, die zunehmend in Kremmen und auch Fehrbellin eingehen. Entlang der Bahnstrecke und der Autobahn soll gebaut werden. Für Investoren seien diese Flächen besonders reizvoll, da sie Förderungen versprechen. Die Stadtverordneten in Kremmen befassen sich am Donnerstag mit einer solcher Anlage. Die Solarfaktor GmbH will an der A 24 nahe Flatow einen mehrere Hektar großen Solarpark errichten. Am Dienstag, 14. Mai, wird im Bauausschuss ein Solarpark für Sommerfeld vorgestellt. "In Fehrbellin befindet sich derzeit ein Bebauungsplan für einen Solarpark auf einem ehemaligen Deponiegelände in Aufstellung", so Partzsch weiter.

Verein in Alarmbereitschaft

Die Entwicklung versetzt die Naturschützer "zunehmend in Alarmbereitschaft". Partzsch: "Die Projektflächen befinden sich entweder direkt in dem seit 2004 nach EU-Recht gesicherten Vogelschutzgebiet ‚Rhin-Havelluch’ oder in dessen unmittelbarer Umgebung." Der Naturschützer regt deshalb an, dass sich die Abgeordneten in Kremmen vor der Entscheidung mit einer im März vom Umweltbeirat vorgeschlagenen gesamtstädtischen Untersuchung zu geeigneten Standorten außerhalb des europäischen Vogelschutzgebietes beschäftigen. Bis dahin sollte "nicht voreilig über Projekte im Vogelschutzgebiet entschieden werden", sagt Partzsch. Der Gemeinde Fehrbellin rät er ferner, sich dem von ihm vorgeschlagenen Verfahrensweg für Kremmen anzuschließen und erst einmal "vielversprechendere Standorte" zu prüfen.

Partzsch befürchtet ein kurzsichtiges Handeln seitens der Politik. Für ihn werde, sollten die Investoren ihr Vorhaben mit Mehrheitsbeschluss in den Gremien durchsetzen können, ein falsches Signal gesendet. Gerade in Zeiten, in denen Forderungen nach Arten- und Umweltschutz immer größer werden.