Spenden für das Glücksmobil

Kerstin Unger

Pinnow (MOZ) Bei Bratwurst und Bier konnten Wähler am Sonnabend auf dem Pinnower Gutshof mit den CDU-Kandidaten für die Kommunalwahl ins Gespräch kommen. Diese nahmen reichlich Anregungen mit. "Derzeit läuft in den Amtsgemeinden die Diskussion über die langfristige Dorfentwicklung. Hier kamen vor allem Nachfragen zur Gestaltung der Pinnower Dorfstraße. Auch die Parksituation an der Alten Schmiede und die Unfallgefahr auf dem Forstweg in Richtung Felchowsee, der nur für Landwirtschaftsfahrzeuge freigegeben ist, wurden angesprochen", verriet Andreas Sommerschuh. Er bewirbt sich nicht nur für die Gemeindevertretung, sondern wie der ehrenamtliche Bürgermeister Walter Kotzian und Gerd Podschadel auch für einen Sitz im Kreistag.

Deutlich sei geworden, dass die Mehrheit im Amt Oder-Welse bleiben will, um die Eigenständigkeit der Gemeinden zu erhalten. "Das nehmen wir als eindeutigen Wählerauftrag mit", erklärt Andreas Sommerschuh.

Wie bei der letzten Wahl hatten die Pinnower CDU-Kandidaten auf Wahlplakate verzichtet und das Geld an den Verein Uckermark gegen Leukämie für das Glücksmobil übergeben. Außerdem füllten Frühschoppenbesucher ein Sparschwein auf dem Bierwagen mit Spenden. Enrico Wendt und Maik Perosinska waren mit dem Fahrzeug zum Pinnower Gutshof gekommen. "Jede Summe ist willkommen", sagte Enrico Wendt, der die Idee hatte, mit dem Glücksmobil Menschen ihre Wünsche zu erfüllen, meist die letzten. Oft wollen sie noch einmal Verwandte besuchen oder einen Ort mit Erinnerungen. "Die Unterhaltung des Fahrzeugs und die Ausbildung der Leute kostet Geld. Wir fahren immer zu zweit", berichtet Enrico Wendt, der auch beruflich Kranke transportiert. Über das Glückmobil müsse man noch mehr aufklären, meinte er. "Wir sind nicht nur für Sterbenskranke da. Es gibt auch Leute, die an Krebs erkrankt sind und geheilt werden können." Auch Glücksgefühle können die Widerstandskraft stärken.