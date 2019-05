Insektenschutz und schnelles Internet

Ulf Grieger

Letschin (MOZ) Die freie Wählergemeinschaft Letschin hat ihre 23 Kandidaten für die Gemeindevertretung und Ortsbeiräte bei einem Bürgerform vorgestellt. Botmer Mischke, Fraktionschef der Freien Wähler und Bewerber um ein Mandat im Ortsbeirat Sophienthal und in der Gemeindevertretung Letschin, moderierte die Veranstaltung. Zu den Schwerpunktthemen konnte er Fachleute aus der Kandidatenrunde zu Wort kommen lassen. Beim Thema schnelles Internet und Breitbandausbau ist er selbst beruflich eingebunden. Mischke und etliche Redner kritisierten die schlechte Versorgung im Mobilfunkbereich. Die Wählergruppe will sich für einen Ausbau einsetzen. Die Region ist benachteiligt, weil die LTE-Sendeleistung zur Grenze hin gedimmt werden muss. Bürgermeister Michael Böttcher kritisierte dies auch im Hinblick auf den Katastrophenschutz. Bei der Deichverteidigung benötige man ein starkes Mobilfunknetz.

Gegen einseitigen Naturschutz

Zu Problemen mit Biber, Wolf und Kormoran zeigte die Wählergruppe eine klare Haltung. Einseitiger Naturschutz behindere die Entwicklung der Region, weil er die Existenzbedingungen der Menschen außer acht lasse. Eine ebenso klare Ansage gab es aber auch zum Insekten- und insbesondere zum Bienenschutz. Nach Hinweisen des Letschiner Imkers Ralf H. Janetschek sollen in den Ortsteilen Gebiete ausgewiesen werden, die für Blumenwiesen und Wildwuchs zur Verfügung stehen. "Man muss nicht mehr alles so kurz mähen" betonte Botmer Mischke. So könne auch der Arbeitsumfang des Bauhofes reduziert werden. Eine Lockerung der Straßenreinigungssatzung werde in Aussicht gestellt.

Beim Thema Vereinsförderung wurde die Einberufung eines Vereinsstammtisches angeregt, bei dem es Hinweise zur Förderantragsstellung geben soll. Bernd Kutzke berichtete von der Arbeit des Eisenbahnvereins, der Himmelfahrt wieder zum Volksfest einlädt. Kutzke klagte über die bürokratischen Hürden beim Beantragen von Fördermitteln. Der Verein plant, eine Draisinenstrecke vom Bahnhof zum Vereinsareal einzurichten.

Feuerwehr braucht mehr Kräfte

Gemeindebrandmeister Ralf Karaschewski machte deutlich, dass die Zukunft der Feuerwehr davon abhängt, ob es gelingt, die Zahl der Einsatzkräfte zu halten. Insbesondere gehe es um Leute mit Spezialausbildung wie Atemschutzgeräteträger. Ansonsten werde es zu weiteren Fusionen der Ortswehren kommen, so wie bereits in Neubarnim/Gieshof-Zelliner Loose, Sietzing, Kiehnwerder oder Klein Neuendorf. Böttcher kritisierte, dass das Land kleine Einsatzfahrzeuge nicht mehr fördern will. Das bedeute eine deutliche Verschlechterung für den ländlichen Raum.

Als Wahlkampfgeschenk mit problematischer Folge sieht die Wählergruppe den Erlass der Straßenausbaubeiträge. In der Folge werden viele Klageverfahren erwartet, die die Gemeinde vor große Probleme stellen werde. Hinzu komme die Frage, ob die Gemeinde dann überhaupt noch in der Lage ist, Straßen zu sanieren. Bürgermeister Michael Böttcher machte deutlich, dass das Geld, das das Land den Kommunen als Zuschuss bietet, zuvor im Rahmen des kommunalen Lastenausgleichs abgezogen werde.

Evelin Miethke, Vorsitzende des Seniorenbeirates, forderte den flächendeckenden Rufbus. Zudem soll die ärztliche Versorgung der älteren Einwohner der Ortsteile durch den mobilen Einsatz von Mitarbeitern des Medizinischen Versorgungszentrums (MVZ) gesichert werden.