Wriezener Meister im Pfeifenrauchen

Steffen Göttmann

Wriezen (MOZ) Der beste Langsam-Pfeife-Raucher Ostdeutschlands kommt aus Wriezen. Nico Brennecke hat die Ostdeutsche Meisterschaft im Pfeife-Langsam-Rauchen in Berlin erfolgreich verteidigt. Wie Club-Chef Eckhard Brennecke am Montag mitgeteilt hat, erreichten die Wriezener die ersten drei Plätze. Zweiter wurde Sven Naumann, Dritter Lars Große. Insgesamt rauchten 23 Teilnehmer um die Ostdeutsche Meisterschaft, allein zehn von ihnen stellte der Pipe-Club Wriezen. Zum Vergleich: Bei der Weltmeisterschaft im Langsam-Pfeife-Rauchen im Oktober vergangenen Jahres in Tokio siegte der Japaner Satoshi Naitou. Sein Pfeifentabak glimmte zwei Stunden, 45 Minuten und fünf Sekunden.

Austragungsort des aktuellen Wettbewerbs sei eine Gaststätte am Stadtrand von Berlin-Köpenick gewesen, berichtete Eckhard Brennecke, der stolz auf die Leistungen der Mitglieder ist. Wie bei allen Wettkämpfen bekamen die Raucher eine Pfeife, drei Gramm Tabak, einen Stopfer und zwei Streichhölzer. Damit oblag es ihnen, den Tabak so lange wie möglich glimmen zu lassen. Die Bedingungen sind bei allen Wettkämpfen die gleichen.

Eckhard Brennecke wirbt um neue Mitglieder. Jeden Dienstag im Monat lädt der Pipe-Club Wriezen zu einem offenen Trainingsabend auf das Betriebsgelände von Eckhard Brennecke, Am Hafen, in Wriezen ein. "Wir freuen uns uns über jeden Neuzugang", sagte der Vereinsvorsitzende. Auch der jetzige Zweite, Sven Naumann, sei einfach mal bei einem solchen Trainingsabend vorbei gekommen und dann hängen Geblieben.

Wriezens Pfeifenraucher üben schon für ihren nächsten großen Termin, nämlich die 47. Deutsche Meisterschaft am 7. September in Köln. Der ausrichtende Verein in der Domstadt am Rhein feiert zudem sein 40-jährige Bestehen. Die Wriezen haben vergangene Herbst ihr 15-jähriges Bestehen gefeiert und deshalb in der Oderbruchstadt die Deutsche und die Ostdeutsche Meisterschaft in Wriezener Humpensaal ausgerichtet.